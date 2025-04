A falta de bicicletários

O Centro Histórico de Porto Alegre não conta com um bicicletário público, o que torna desafiador encontrar um lugar adequado para deixar o meio de transporte. Por isso, surgem as soluções inusitadas, como a registrada em frente ao Espaço Força e Luz, na Rua da Praia, onde pessoas prendem as bikes nas grades usadas para evitar a ocupação do espaço por moradores de rua.

Problema se espalha pela cidade

Aliás, se não fossem alguns bicicletários implementados por lojas ou centros comerciais, esse seria um grande problema em toda a capital gaúcha. Enquanto se incentiva o transporte limpo, falta estrutura. O que existem são os paraciclos, no formato de meia lua feito com material reutilizado. Amsterdã, na Holanda, é um exemplo nesse quesito. Há estacionamentos de bicicletas com mais de três andares.

Por falar em bicicletas

Acontece neste sábado, às 9h, a 6ª edição do Pedal da Paz, com saída da Praça Júlio Mesquita, em Porto Alegre. O tradicional passeio ciclístico celebra duas datas significativas: o Dia Internacional do Ciclista (15 de abril) e o Dia Nacional da Paz no Trânsito (21 de abril). As inscrições estão abertas até as 16h desta sexta-feira, e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/PedalDaPaz2025.

Como era bela minha namorada

Ouvi, ó crianças, como era bela minha namorada nos anos 1960. Linda, letrada, bem vestida, cheia de vida, com poucos rancores e muitos humores, era a alegria da minha vida. Nos anos 1970, começou a fazer plásticas. Como todas as mulheres que fazem essas cirurgias, ficou com cara de... alguém que fez plástica. Os anos dourados haviam passado. Começou a ficar ranzinza, mal humorada e feia. O tempo é o senhor da decadência.

Minha namorada chamava-se Porto Alegre. Para quem vinha do Interior, até o zumbido dos letreiros a gás neon na madrugada silenciosa da Rua da Praia soava como música. Então, visitava-se os restaurantes do Mercado Público. Nem todos eram para o nosso bico, porque o salário era pouco. A salvação era um tijolo marrom escuro vendido nas bancas do Abrigo dos Bondes, o mata-fome, restos mortais de doces prensados. Acompanhado de batida de abacate ou banana, nos tornava muito felizes. Devo isso ao mata-fome. Crianças, não existe coisa pior do que dormir com fome.

Na borda sul do Mercado havia o Treviso, já conhecido, com dois diferenciais: canja de galinha com gema de ovo nonato, despejado com cucharras na sopa quentíssima, e o Picadinho a Maria Luíza, carne com ovos, sempre imitado mas nunca igualado. Ninguém mais faz esse prato. A receita foi levada pelos fantasmas, escondidos nas brumas do passado.

O alargamento da avenida Júlio de Castilhos derrubou a Churrascaria Urca, um apêndice do prédio. Ao lado existia o Graxaim, uma espécie de Treviso do B. Depois, vinham o Gambrinus e o Bar Naval, boca muito entaipada quando marujos o lotavam. Pois foi no Naval que aconteceu, muito tempo depois, um caso envolvendo um político conhecido por gostar muito de água que passarinho não bebe.

Bar lotado, fim do expediente, início das noites loucas, o tal político resolveu dar as caras depois de um bom tempo de ausência. Coisas do status. Não se bebe na planície. Quando o homem entrou, veio uma salva de palmas, abraços, vivas e brindes, alvoroço quebrado por segundos de ausência de som. Pois foi neste momento que se ouviu um alerta de voz anônima.

- Não serve canha pro homem que ele ainda tá de serviço!

* Excepcionalmente reprise, publicada originalmente em 2020.