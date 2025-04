Nova paisagem surge na Zona Sul de Porto Alegre

Por Mauro Belo Schneider, interino. A avenida Diário de Notícias, na Zona Sul de Porto Alegre, não é mais a mesma. Quem não circula pela região há tempos percebe o quanto a paisagem mudou próximo ao Jockey Club devido à construção do Golden Lake, condomínio residencial da Multiplan. As primeiras quatro torres já estão em fase de acabamento e, à noite, chama atenção um dos apartamentos que está mobiliado.

Top de Marketing

As inscrições para o Top de Mkt ADVB/RS 2025 estão chegando ao fim. O prazo final para que as empresas possam participar se encerra no dia 29 de abril, data que marca o encerramento oficial do período de inscrições. A 42ª edição do evento será realizada no dia 2 de outubro, em Porto Alegre. Mais informações podem ser acessadas em www.advbrs.com/topdemkt/.

Vacinas contra gripe de volta

As vacinas contra gripe nas farmácias da rede privada, que estavam em falta em pelo menos boa parte de Porto Alegre, foram reabastecidas na Panvel. A diferença entre a vacina contra a gripe do SUS e a da rede privada está na quantidade de cepas de vírus Influenza que ela protege. A do SUS é trivalente, protegendo contra três cepas (H1N1, H3N2 e tipo B), enquanto a da rede privada protege contra quatro cepas (H1N1, H3N2 e dois subtipos da Influenza B).

Inovação em Canoas

O Parque Canoas de Inovação desponta como polo tecnológico no Sul do Brasil. Empresas de alta tecnologia já geram 500 empregos e projetam crescimento. Entre as pioneiras do parque estão Novus Produtos Eletrônicos, Exatron, FKS e, mais recentemente, a Eirene Solutions (SaveFarm), que ainda está se instalando.

Curiosidade sobre Papa Francisco

O jornal The Guardian, da Inglaterra, ao repercutir a notícia da morte do Papa Francisco entre os argentinos, conta detalhes de seu tempo de morador de Buenos Aires. Uma das curiosidades é que ele trabalhou como segurança e zelador na cidade.

Curiosidade sobre Papa Francisco II

Torcedor do San Lorenzo, o Papa Francisco pode dar nome ao novo estádio do clube argentino. De acordo com o presidente do clube, Marcelo Moretti, em notícia publicada por agências, Francisco concedeu a autorização em setembro de 2024.

Anchietanos em competição internacional

Estudantes do Colégio Anchieta, de Porto Alegre, embarcam hoje para o município de Santo Antônio do Pinhal (SP), onde disputarão o South American International Schools Tournament (SAIST) de 2025. A competição esportiva, que ocorrerá entre 23 e 27 de abril, no Resort NR Santo Antônio do Pinhal, reúne alunos de 12 escolas internacionais e de currículo bilíngue da América do Sul. Ao todo, 60 estudantes-atletas do 9º ano ao Ensino Médio do Anchieta disputarão o torneio nas modalidades de futebol masculino, vôlei e basquete masculino e feminino.

Casarão no Moinhos

O terreno de número 650, na rua Marquês do Herval, em Porto Alegre, guarda uma casa da década de 1930, com cerca de 300 metros quadrados, que foi da família Strassburger — conhecida na história da indústria de calçados do Rio Grande do Sul. E é neste local que será construído o terceiro empreendimento da Woss Incorporadora no bairro Moinhos de Vento, cujo projeto, desenvolvido com a OSPA - Arquitetura e Urbanismo, manteve o imóvel histórico.

Pontal já fará dois anos

Pontal Shopping celebra dois anos na Zona Sul de Porto Alegre Pontal Shopping/Divulgação/JC

O Pontal Shopping está se preparando para celebrar o seu aniversário de dois anos no próximo fim de semana. É o shopping mais jovem da capital gaúcha. O local, com vista privilegiada do Guaíba, tem ficado cheio aos sábados e domingos. Muita gente estaciona no empreendimento e curte o lado de fora para fazer piquenique ou tomar chimarrão.



A volta do táxi