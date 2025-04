As belas imagens da Paixão de Cristo no Morro da Cruz

Uma tradição com 66 anos se repetiu na Sexta-Feira Santa em Porto Alegre, com mais uma encenação da Paixão de Cristo no Morro da Cruz. Uma multidão acompanhou a cerimônia religiosa, repleta de imagens fortes, como essa foto. O público não arredou pé, do começo da tarde até o início da noite, com a bênção da macela e a encenação dos últimos dias de Jesus e da Via Crucis. O cortejo partiu do Santuário São José do Murialdo e foi até o topo do morro, em uma caminhada de 1,5 mil metros.



Crise da dengue

A prefeitura de Porto Alegre anunciou antes do feriadão decreto de situação de emergência em virtude da dengue. São mais de 4 mil casos da doença na cidade. No sábado, foi criada força-tarefa para combater focos de lixo e criadouros do mosquito da dengue na Zona Norte.

Caminho dos Antiquários

Em todos os estabelecimentos há objetos dispostos do chão ao teto DANI BARCELLOS/JC

Em um sábado atípico, em meio a um feriadão, a rua Marechal Floriano Peixoto não foi fechada para o Caminho dos Antiquários. Mas os lojistas que abriram suas portas registraram bom movimento, especialmente de clientes do Interior que vieram à Capital, e aproveitaram para conferir antiguidades. É um passeio agradável e que vale a visita, mesmo que seja apenas curiosidade em observar as peças expostas. Confira a reportagem de Maria Amélia Vargas no site do JC.

Nova sede do CIEE-RS

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugura, amanhã, às 18h, sua nova unidade no Centro de Porto Alegre. A principal novidade será o lançamento do Instituto de Ciência e Tecnologia Social. A nova sede do CIEE-RS fica na rua Manoel Pereira, esquina com Coronel Vicente, no antigo prédio da Mesbla. Matéria na página 8.

Os cardeais do Brasil

Entre os cardeais da Igreja Católica no mundo, 8 são brasileiros. Sete têm menos de 80 anos e podem votar no conclave. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), estão aptos:  Cardeal Odilo Pedro Scherer - arcebispo de São Paulo

(gaúcho, tem 75 anos)  Cardeal João Braz de Aviz - arcebispo emérito de Brasília

(catarinense, tem 77 anos)  Cardeal Orani João Tempesta - arcebispo do Rio de Janeiro

(paulista, tem 75 anos)  Cardeal Sergio da Rocha - arcebispo de Salvador

(paulista, tem 65 anos)  Cardeal Paulo Cezar Costa - arcebispo de Brasília

(fluminense, tem 57 anos)  Cardeal Leonardo Ulrich Steiner - arcebispo de Manaus

(catarinense, tem 74 anos)  Cardeal Jaime Spengler - arcebispo de Porto Alegre

(catarinense, tem 64 anos) Não pode concorrer:  Cardeal Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida (SP), tem 88 anos e não pode votar no conclave.

