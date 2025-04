A árvore de dupla função no bairro Camaquã

A primeira é ser árvore e ajudar a melhorar a qualidade do ar; a segunda é impedir que os amigos do alheio roubem este fusca buggy no bairro Camaquã, ligado a ele por uma corrente. Os ladrões de carros estão tão ousados que facilita, e eles serram a árvore ou corrente. Os pneus grandões também podem ser alvo dos lalaus.

Os fantasmas da cidade

O ator mais feio do mundo, Jack Palance, saiu de Hollywood e abriu um snooker na Azenha, na época, abrasileirado para "miniesnuque". Todo pé-sujo tinha um. Essa foi uma das lendas urbanas criadas por jornalistas pândegos, nos tempos em que Porto Alegre era conhecida como Cidade Sorriso. Hoje, ela está banguela, essa velha dama que de pudica virou despudorada.

Também na Azenha dos anos 1960, surgiu a lenda da mulher fantasma, toda de branco com um véu esvoaçante, que se via a mais de légua, segundo um sota capataz de fazenda em Viamão. Jurou tê-la visto na lomba do cemitério durante uma madrugada. Descobriu-se depois que o causo era outro. Como tudo é natural, inclusive o sobrenatural, a fantasma era uma moradora de vila próxima, que arrastava homens para o escurinho e aliviava-os do fardo da carteira. Como a história era boa, ficou a lenda do fantasma do cemitério, que se escondia entre os mausoléus, ou mosaléus, como falava o jornalista Tio Miro. Garota de programa fúnebre.

Alguns causos pareciam lendas, mas não eram. Em dezembro de 1968, a avenida São Pedro, na altura da Farrapos, encheu-se de um peixe pequeno e espinhento chamado manduim ou minduim, que nadava na água pra mais de metro, por efeito do rompimento de adutora do Dmae. No entrevero, o cardume foi sugado, de maneiras que Porto Alegre foi a única cidade do mundo em que peixe nadava na avenida.

Também foi naqueles tempos que o Fogo Simbólico aceso na Pira da Pátria, em frente à Redenção, na João Pessoa, foi assassinado por uma lufada de vento mais forte na hora de uma cerimônia noturna. Ou veio das Minas Gerais com defeito de fabricação, sabe-se lá. Fato foi que um brigadiano que fazia a guarda sacou de um isqueiro de campanha, desses com rodinha nas duas pontas e, com o sacrifício de uma folha de jornal serpenteando levado ao léu pelo mesmo vento, reacendeu o fogo sagrado da Pátria.

Todo mundo que viu, fingiu que não viu.