O sucesso da tainha na taquara na Feira do Peixe

Se existe um peixe que o povo adora é a tainha, e tainha na taquara, como a preparada na Feira do Peixe do Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. Acontece o mesmo em Tramandaí. Não é um preparo muito complicado para quem sabe, basta conhecer as manhas. O que é complicado é preparar a taquara-espeto. Primeiro os pescadores precisam fazer um corte horizontal e vertical nela, o que exige prática e habilidade. Um pão e uma salada de batata com maionese e está feito o carreto.



O rebanho se mexe

Nos navios antigos, via-se na ponte de comando um aparelho que determinava à casa de máquinas qual a velocidade desejada. Havia os marcadores de parada total, devagar e toda a força avante, entre outros. Pois a capital gaúcha está no "devagar" por causa do feriadão de Páscoa. Na Sexta-Feira Santa será parada total. Deve acontecer o mesmo na segunda-feira dia 21 de abril, Tiradentes. A manada pública e a privada começam a debandar.

Fim da pretensão

Quaisquer que fosse o sonho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de conseguir um milagre que permitisse sua candidatura na eleição ao Planalto de 2026, isso já era praticamente impossível, pela sua inegibilidade. Agora, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Com a volta às cirurgias causadas pela facada, esta pretensão já era. No máximo, pode formar um grupo de apoio a um candidato à Presidência, que ainda não se vê no horizonte.

O que os números escondem

A queda nos indicadores de criminalidade é fato, mas nem sempre os números captam outras situações até mais preocupantes. Em algumas vilas onde o tráfico dita as regras, o pedágio para ir e vir e a extorsão para impedir roubos em pequenos estabelecimentos é algo que as vítimas não gostam de denunciar. O troco vem pesado.

Herval no topo

Empresário Agnelo Seger fala da expansão do Grupo Herval ao longo dos anos e de projetos para o futuro TÂNIA MEINERZ/JC

O diretor-presidente do Grupo Herval, Agnelo Seger (foto), recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, condecoração da Assembleia Legislativa. Merecido pelos serviços prestados pela empresa referência para o município de Dois Irmãos. Segue avançando na indústria, no varejo, nos serviços e até no setor de tecnologia. A condecoração foi entregue a Seger pelo deputado estadual Marcus Vinícius (PP), representando a Mesa Diretora, e pelo deputado Issur Koch (PP), proponente da homenagem. Prefeitos do Vale do Sinos e diversas lideranças políticas e empresariais prestigiaram o ato na segunda-feira.



Manual de sobrevivência

O governo publicou Medida Provisória modificando o piso para isenção do Imposto de Renda para R$ 3.036 (dois salários-mínimos), válido para declarações do ano que vem. Isso é imposto sobre o salário, não de renda, porque com este valor o contribuinte não vive, sobrevive. E por falar nisso: a proposta de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil murchou?

Enquanto seu lobo não vem

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, deu a largada para encaminhar a concessão de parte do Dmae para a iniciativa privada. Entrementes, o órgão vai tocando obras de vulto, como a substituição da rede de distribuição de água na avenida Independência, cujas tubulações são muito antigas e por isso causavam problemas para os moradores de toda a região. Desde 2023, o Dmae alertava para a importância dessa obra.

Seja presidente

Por vezes sem conta nos últimos 20 anos, o presidente Lula tem dito que chegou à Presidência da República sendo apenas torneiro mecânico, como no sábado passado. Fala com tanta convicção como se fosse conselho para não tirar curso superior. E ainda culpou as elites por essa falha. Então, crianças, não estudem, podem chegar a ser presidente da República.

Tudo a ver