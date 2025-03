O prédio de Porto Alegre que foi construído com o chão todo vazado

Por Mauro Belo Schneider, interino. Construída em 1910, a edificação do número 1.031 da rua Riachuelo guarda a história de Porto Alegre em uma arquitetura diferenciada. Como o primeiro prédio do Arquivo Público é o único da América Latina feito especificamente para este fim, ele tem paredes com 1,5 m de espessura, para manter uma temperatura ideal aos documentos, e prateleiras de concreto resistentes a incêndios. Mas o mais inusitado é o chão vazado, feito desta forma para que ocorra a circulação do ar, como explicam os historiadores Álvaro Klafke e Gabriel Gaziero. Um tour em vídeo produzido pela coluna está disponível no Instagram do JC.



Colégio Julinho funcionou no local por sete anos

Arquivo Público do Rio Grande do Sul fica na rua Riachuelo Nathan Lemos/JC

O Arquivo Público, hoje, é composto por três prédios. O primeiro foi construído em 1910, o segundo, em 1920, e o terceiro, em 1952. Este último, que dá frente para a Riachuelo, no entanto, só começou a funcionar como guardião dos registros em 1999. Antes disso, abrigou o Colégio Júlio de Castilhos - hoje na avenida João Pessoa - por sete anos, após a instituição educacional sofrer um incêndio em 1951. Em seguida, serviu para as operações da Secretaria de Administração do Estado e foi sede da Junta Comercial. O local pode ser visitado mediante agendamento em seu site. É tão arejado que até quem tem rinite pode ir.



Uma coisa que deu certo

Se tem uma coisa que deu certo em Porto Alegre, especialmente nesses tempos de temperatura mais amena, é a Prainha do Iberê. Diariamente, dezenas de ciclistas e corredores param no local para apreciar a vista do Guaíba e tomar um suco.

Páscoa especial

A AACD Porto Alegre, em parceria com o parque Terra Mágica Florybal, realizará no próximo dia 9 de abril um passeio especial para 40 pacientes da instituição de todas as idades.

Queda de braço é coisa séria

O braço de ferro, mais conhecido como queda de braço, esporte que vem conquistando cada vez mais praticantes, poderá ganhar um evento exclusivo em Picada Café. A cidade já conta com um representante na modalidade: Mateus Krein, atleta que há um ano compete em torneios da categoria. Nesta semana, Mateus, acompanhado de seu pai, Jair Antônio, e do apoiador Sérgio Naleagaca, esteve no gabinete do prefeito Daniel Rückert e do vice-prefeito Max Mallmann para apresentar a proposta de realização de um evento no município.

UTI pet

Uma UTI pet com ventilação mecânica 24h, monitoramento contínuo e tecnologia — o mesmo padrão de hospitais de ponta para humanos — agora está disponível para cães, gatos e animais silvestres em Porto Alegre. A promessa é da WeVets, com unidades na Mariante e na Nilo Peçanha.

Feira de Hannover

O maior evento mundial de tecnologia da indústria começa na próxima segunda-feira. Trata-se da tradicional Feira de Hannover. O Rio Grande do Sul terá forte presença na delegação brasileira, como ocorreu nos últimos anos, com organização da Fiergs, em parceria com Sebrae-RS e a Confederação Nacional da Indústria. O JC vai cobrir a feira na Alemanha com o editor-chefe Guilherme Kolling.

Saúde mental, o problema da vez

O Sistema Fiergs, por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), realizou 309.834 atendimentos de saúde a trabalhadores em 2024. Um dos destaques foi o crescimento nos atendimentos em saúde mental, que chegaram a 28.656.

