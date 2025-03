Tranqueira é inconveniência necessária na Zona Sul de Porto Alegre

Mauro Belo Schneider, interino. Os porto-alegrenses que trafegavam pelo trecho entre a Diário de Notícias, em frente ao

BarraShoppingSul, e a Edvaldo Pereira Paiva, na altura do estádio Beira-Rio, em cerca de 5 minutos, hoje levam 20. O problema são as obras na avenida Pinheiro Borda. Chato é, mas trata-se de uma inconveniência necessária. Os reparos são realizados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).



O que está sendo feito

Conforme o Dmae, está sendo feito um reforço na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Padre Cacique. O projeto prevê a instalação de uma nova adutora de recalque na estação - tubulação com 600 milímetros de diâmetro e mais de 2 quilômetros de extensão entre as avenidas Padre Cacique e Wenceslau Escobar.

Equipamento era de 1950

A adutora usada atualmente no bombeamento de água da região foi implantada em 1950. Com a substituição, a recorrência de fugas d'água será minimizada e, consequentemente, os períodos de desabastecimento serão reduzidos. No horário compreendido entre 9h e 17h, quando é realizado o serviço, a EPTC sinaliza o bloqueio e desvios.

Seminário de inovação

Acontece entre hoje e amanhã, no Tecnopuc, um evento com palestras e debates sobre Sociologia da Inovação. Inscrições: sympla.com.br/evento/seminario-sociologia-da-inovacao/2798486



A folia continua

No próximo domingo ocorre o Circuito Restinga do Carnaval de Rua, na Zona Sul de Porto Alegre. A atividade, na avenida Macedônia, inicia às 13h e segue ao longo da tarde. Uma das atrações é o Bloco Bah Guri, que sempre agita nesta época do ano.

Despedida na Federasul

Depois de 21 anos, o ecônomo do restaurante Berna, no Palácio do Comércio, serviu o último Tá na Mesa. O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, prestou homenagem ontem na reunião-almoço. Elton e Marcia, os dois comandantes do restaurante, receberam uma placa de reconhecimento. Também participaram os ex-presidentes Paulo Afonso Feijó, Humberto Ruga, Ricardo Russoswsky e Simone Leite. Na foto, ainda estão garçons e cozinheiros do restaurante.



Cristo Protetor vem aí

É grande a expectativa para a inauguração do Cristo Protetor de Encantado, no próximo 6 de abril. E fica a dica para os moradores da cidade: as visitas serão gratuitas no complexo até o dia 21 de abril.

Cientistas na indústria

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), em parceria com o Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), lançou o edital Programa Cientista na Indústria, com o objetivo de selecionar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). O prazo para submissão de propostas encerra no dia 31, e elas deverão ser enviadas pelo SigFapergs (www.fapergs.rs.gov.br).

