Um cantinho da Alemanha

Causa Mortis

Os novos contêineres

E um novo problema

Luz, mais luz

Teria dito Johann Wolfgang Goethe no seu leito de morte. A mesma frase cabe na Rua dos Andradas. Na Esquina Democrática há um poste com luminárias e ao lado outro sem, porque retiraram lâmpadas. Em cada lado da rua havia outros dois, mas foram removidos para lugar incerto e não sabido. Se realmente querem que o Centro volte à vida, que tenha ao menos mais luz. Sem ela, Herr Goethe, estamos ferrados.

Quem será, quem será?

À pergunta sobre quem será o anti-Lula, surge imediatamente o nome do governador paulista Tarcísio Freitas (REP), que até agora não tugiu nem mugiu se vai encarar. Ah, mas tem o mineiro Romeu Zema (Novo), que não é conhecido nos estados adiante de Minas Gerais. É bom administrador, dizem, mas vai explicar isso para o eleitor do Amapá. Por fora, corre o governador Eduardo Leite (PSDB), mas corre uma prova de 100 metros com barreiras. E tem aquele detalhezinho do tempo de televisão. Neste aspecto, a esquerda é muito mais organizada. É como uma barco a remo, todos pegam juntos, enquanto centro-direita bate boca com a direita propriamente dita.

Fim de semana cultural

Foi impressionante a quantidade e a qualidade de manifestações culturais que aconteceram neste fim de semana em Porto Alegre. Teve concerto da Ospa, show de Paulinho da Viola, dezenas de festas de Saint Patrick's em diversos bairros, programação para marcar os 80 anos de Elis Regina, além do desfile das escolas de samba no Carnaval realizado no Porto Seco, nas noites de sexta-feira e sábado, e aniversário do Brique da Redenção no domingo. Isso sem falar em outras casas de shows com boa música. Uma ótima retomada.