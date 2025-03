As personalidades que fazem diferença no agro gaúcho

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, foi homenageado na Calçada da Fama do Agro, na Expodireto Cotrijal 2025, em Não-Me-Toque, com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente da Cotrijal, Nei Manica, e lideranças de diversos setores. Criada em 2019, a Calçada da Fama homenageia personalidades que fazem a diferença.

Por falar em Manica...

Já se disse muito de Nei Manica, mas não se disse tudo. Como escreveu Antoine de Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe", o essencial é invisível aos olhos. O presidente da Cotrijal tem uma tremenda capacidade operacional e uma baita capacidade de aglutinar.

Estreante do ano

A palestrante na abertura do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre foi a vice-prefeita Betina Worm (matéria nesta edição) - tradicionalmente é o prefeito que abre os trabalhos gastro-políticos. Chegou antes para a coletiva, o que é raro entre políticos, mostrou-se desenvolta e domina os planos da prefeitura para evitar enchentes que possam vir a atingir a cidade. No futuro, ela pode ir além? O futuro a Deus pertence.

Adivinhem que é?

Eles chegam serpenteando entre os carros que esperam o sinal abrir, não raro batem nos espelhos retrovisores e se postam na frente de todos, bem embaixo da sinaleira. Quando ela abre, ficam comendo mosca até que alguém buzine alertando suas excelências. Começa com M e termina com Y.

Barra limpa

Desde o dia 17 de fevereiro, mais de 150 mil acordos de renegociação de dívidas foram fechados por consumidores gaúchos no Feirão Limpa Nome, promovido pela Serasa em parceria com os Correios e a Febraban. A ação conta com a participação de 1.456 empresas e visa conter a alta da inadimplência, que registrou aumento em janeiro em relação a dezembro.

De presidente para aniversariante

Durante a cerimônia de posse dos(as) novos(as) desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do tribunal, entregou ao governador Eduardo Leite uma caneta do TJ e uma gravura do Cais do Porto na capital gaúcha. Por sinal, Leite completou 40 anos de idade. Deve ir longe, talvez beeem longe.



Começou total

A tradicional liquidação Loucura Total do Shopping Total começa amanhã com quatro dias de duração nas 450 lojas. As 1,8 mil ofertas valem para todos os segmentos.

Não dá para elogiar

Quando assumiu a presidência da Câmara Federal, o deputado Hugo Motta (REP-PB) logo mandou recado duro aos parlamentares que promovem bate-boca em plenário - porque fora eles se acertam como o doce Romeu e Julieta. Tudo ia bem até que agora tramita na Casa uma proposta para aumentar o número de deputados. Se passar, será mais uma para reforçar a Casa da Mãe Joana.

Mateus, primeiro os meus

As piruetas tarifárias de Donald Trump podem desagradar vizinhos e antigos aliados, mas para as empresas americanas, agora com mais fôlego, a medida soa como música. A Nasdaq, que negocia em bolsa empresas de alta tecnologia, está se preparando para uma procura maciça de empresas americanas por investidores estrangeiros. Mas primeiro vem uma recessão.

Ela merece

Com a participação de mais de 1.000 pessoas, foi realizado um ótimo evento gastronômico em benefício da Apae de Garibaldi.

Nóis enganemo oceis