A fotografia de um gaúcho que ganhou reconhecimento internacional

O médico gaúcho Jorge Neumann comemorou a conquista de uma fotografia sua classificada como finalista do concurso chamado Birds of the World, parte do Pangolin Photo Challenge 2024, promovido por uma instituição africana dedicada à fotografia de vida selvagem.



Historinha de terça

No Bom Fim, quase em frente ao Zaffari, um motoboy passou pela faixa de segurança, embora o sinal estivesse aberto para os pedestres. Leitor perguntou por que ele fazia isso. Sem agressividade, bem tranquilo, ele respondeu que sempre faz isso e nunca foi multado. "E vou continuar fazendo", avisou.

Colisões redondas

Não é futebol, é bocha. Os modismos de praia vêm e vão, introduzindo novidades, mas que no ano seguinte ninguém mais lembra. O jogo de bocha, porém, veio - sabe-se lá quando -, mas ficou. Em praças, parques e à beira-mar, o jogo típico das colônias italiana e alemã não sai de moda.



A força do positivo

A reunião-almoço da CIC Caxias de ontem contou com palestra do CEO da Fiergs, Paulo Herrmann, que apresentou um panorama dos desafios da indústria gaúcha e o plano estratégico da entidade para reverter esse cenário. E deu um recado: "Nós temos que pensar positivo. Se a gente for se alimentar nas coisas ruins, nós nem vamos almoçar".

Empreendedorismo feminino

Celebrando o mês da mulher, Porto Alegre será palco do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha no dia 24 de março. O encontro acontece durante toda a tarde no Plenarinho da Assembleia Legislativa e contará com o apoio da deputada Nadine Anflor (PSDB), que lidera a Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino e da Força da Mulher Gaúcha.

Corretores de seguros

Brasesul 2025, promovido pelos Sindicatos dos Corretores de Seguros do RS, SC e PR, deverá reunir mais de 3,5 mil corretores de seguros nos dias 20 e 21 de março, no Centro de Eventos da Fiergs.

O alerta do Olimpo

Os últimos movimentos do governo Lula para conter a inflação no País e nomear o núcleo duro do PT para ministérios, correndo o risco de perder o apoio do Centrão de vez, lembram uma frase da Grécia antiga: aqueles a quem os deuses querem destruir, enlouquecem primeiro.

De volta aos velhos tempos

Das remarcações frequentes dos preços da comida. Ontem cedo da manhã, pressurosos funcionários de lancherias e restaurantes mudavam com giz o preço das refeições escrito em lousas pretas com giz branco. Não faz muito já tinham alterado os preços.

