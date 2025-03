Tudo indica que avenida Ipiranga ganhará mais uma emissora de TV

Mauro Belo Schneider, interino Uma esquina icônica da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, ganhará uma nova ocupante. A concessionária Mitsubishi Ramada deixou o local junto à João Pessoa e agora o prédio passa por reformas. Os trabalhadores que tocam as obras contam aos curiosos que em breve a Rede Pampa descerá a rua Orfanatrófio para se instalar no ponto. Até pouco tempo atrás, todas as emissoras se avizinhavam nos morros da cidade, muito por conta das antenas para transmissão. A tecnologia, nesse caso, derrubou barreiras.

Avenida se tornará polo da comunicação na Capital

Caso se confirme a mudança da Pampa para a Ipiranga, a via contará com pelo menos três empresas de comunicação. Além dela, já operam ali veículos do Grupo RBS e, recentemente, a Band levou seus estúdios de rádio e televisão ao campus da Pucrs, que fica na avenida.

É mas não é Carnaval

É Carnaval no Rio de Janeiro, em São Paulo, no trabalho e nos bloquinhos de rua. Mas no Porto Seco, em Porto Alegre, a festa só será nos dias 14 e 15 março.

Aí fica a pergunta: o ano só começa depois do Carnaval brasileiro ou porto-alegrense?

A dúvida pode ficar maior

Aliás, em Uruguaiana, o Carnaval é ainda mais tarde. Este ano está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março.

Festa mais longa no Rio

Foi boa a ideia de estender de dois para três dias os desfiles do Rio de Janeiro. Como era antes, as últimas escolas a entrar no sambódromo ficavam prejudicadas pela luz do dia. Convenhamos: os carros alegóricos e as fantasias ganham bem mais destaque à noite.

Imóveis para alugar na José de Alencar

Muitos imóveis fecharam na rua José de Alencar após a enchente Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Quase todos os negócios que funcionavam em frente ao Hospital Mãe de Deus, no bairro Menino Deus, fecharam após a enchente de maio e ainda não foram alugados novamente. Entre eles, a Crol Radiologia, que tinha um serviço bastante completo no endereço.

Correção

Na coluna de sexta-feira, o nome do ministro Alexandre de Moraes, do STF, saiu grafado erroneamente.

Não-me-procure

Um dos desafios para os profissionais que trabalham na Expodireto Cotrijal, que começa no próximo dia 10, é achar estadia em Não-Me-Toque. Nas redes sociais, um fotógrafo pergunta se alguém aceita dividir espaço. “Preciso ir trabalhar e está complicadíssimo”, reclama.

Festa grega em Porto Alegre