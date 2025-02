A loja que paga até R$ 6 mil por cabelo no Centro de Porto Alegre

As transformações na área central de Porto Alegre incluem a perda de vocações em várias atividades comerciais. O antigo abrigo dos bondes na rua José Montaury já foi uma sequência de lancherias nos anos 1950. Algumas especializadas em caldo de cana de açúcar moída na hora, a famosa guarapa. Hoje são poucas abertas, mas uma compra cabelos. Quem tem muitos pode ganhar um bom dinheiro e ainda ter o consolo de servir como peruca para carecas. Dependendo da qualidade do cabelo, pagam entre R$ 100 a R$ 6 mil.



Quando vale a pena

Em agosto de 2024, um leitor foi visitar seu filho em Brasília. Pagou R$ 3,3 mil de passagem para sair e chegar à Base Aérea de Canoas (ainda era época de enchente). No retorno (domingo no final do dia), o avião arremeteu por causa da neblina e acabou em Guarulhos (SP). Em lá chegando, não havia nenhum funcionário da Latam para orientá-lo. Armou um barraco até ser atendido. Depois de uma odisseia, acabou em Congonhas no dia seguinte, e no Salgado Filho às 4h da manhã. Por sugestão de um rapaz ao lado, que era advogado, entrou na Justiça por danos materiais - os outros não quiseram ação coletiva. Ele ganhou a ação e agora o valor está sendo calculado. "Não vai dar em nada", disseram os passageiros. Para ele deu.

A falha

Gasta-se muito teclado de computador e saliva para explicar a vitória dos conservadores e da direita na Alemanha. Primeiro, que a onda direitista atinge vários países europeus, e não é de agora. Só esquecem de um pequeno mas substancial detalhe: a esquerda falhou. Como diz uma frase atribuída ao poeta Mário Quintana, tudo é natural, inclusive o sobrenatural.

Carnaval muito animal

São Leopoldo vai ter um Carnaval com temática animal. Não apenas como gancho, mas com direito de escolha do Rei Momo Animal, a melhor fantasia e tudo que cerca o tríduo momesco.

Efeito quebra-cabeças

Pois não é que o novo marqueteiro de Lula achou que bastava o chefe viajar e jogar conversa fora que recuperaria a popularidade? Em outro lance, os ministros deveriam enaltecer as obras e feitos do governo. Tudo azul bonitinho, mas o terno que era branco é agora azul marinho, como no samba dos Demônios da Garoa: e esqueceram da inflação e do custo de vida. Enquanto isso, os ministros que vão sair e os que ficaram estão batendo cabeça. Como diz um antigo provérbio, em casa que não tem pão todos brigam e ninguém tem razão.

Prestígio serrano

A importadora Domno Wines e a vinícola Ponto Nero receberam recentemente reconhecimento no Guia Descorchados 2025, um dos mais prestigiados do setor de vinhos na América Latina. Juntas, as empresas do Grupo Famiglia Valduga somaram 21 rótulos premiados, destacando a excelência na produção de vinhos e espumantes.

Enquanto isso...

O medo com o aumento da criminalidade deixa o brasileiro cada vez mais inquieto. Deveria ser assunto de insegurança nacional, mas não é. Estamos todos dominados.

Sobre inutilidades

Quando alguém quer nos ofender dizendo "vá para o inferno" é uma praga inútil. Já estamos nele.

Correção

A respeito da nota sobre choques de pássaros com aviões, quem cabe no motor é o Boeing 777X, versão melhorada do 777 "comum". Chegou a uma certa distância, babaus tia Chica.

A teoria do cavalo vencedor

Em outros tempos, o gogó de Lula bastava para arrumar a casa. Por maior que fosse o bate-boca interno, sabia como encantar serpentes. Então, a questão é se ele perdeu o traquejo ou são apenas ele e suas circunstâncias. E tem essa de dizer bobagens - e foram tantas em apenas um mês - que só os surdos aplaudem. Coincidência? Cabe lembrar um outro provérbio: cavalo ganha uma vez, sorte; cavalo ganha duas vezes, coincidência; cavalo ganha três vezes, aposte no cavalo.

O de sempre, piorado

Existem quatro tipos de motoristas nesta mui leal e valerosa cidade. Os ordeiros, que sabem da inutilidade em buzinar quando o trânsito está lento, os nervosinhos, que buzinam por qualquer motivo, os comedores de mosca, que não se tocam que o sinal já abriu, e os que aproveitam o sinal para digitar no celular, atrasando a vida de todos atrás dele.

