O chimarrão e suas inúmeras possibilidades

Essas amostras fazem parte de um conjunto de 36 possibilidades de cevar mate decorado. Os instrutores da Escola do Chimarrão de Venâncio Aires divulgaram a instituição, que valoriza o hábito da bebida gaúcha, em eventos como a Assembleia da Famurs, ocorrida no Balneário de Atlântida. Cada um tem a sua maneira e sempre diz que é a melhor forma de fazer o mate. Mesma coisa com os churrasqueiros.



Merz pode ser uma boa I

A vitória de Friedrich Merz, um democrata-cristão de centro-direita, pode trazer boas notícias para o Brasil. Pelo menos é a tese do jornalista gaúcho Maurício Renner, que escreve para a coluna direto da Alemanha. Renner frisa que Merz é do mesmo partido da também alemã Ursula von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia e uma defensora do acordo comercial da União Europeia com o Mercosul, assinado no final do ano passado, mas ainda pendente de aprovação dos países europeus.

Merz pode ser uma boa II

Junto com a Espanha, a Alemanha já era uma das principais apoiadoras do acordo dentro da UE, enfrentando a oposição da França. "O novo governo liderado por Merz deve trabalhar duro pela aprovação do acordo", aposta Renner. Depois de se afastar da política em 2009, Merz fez fortuna como consultor de grandes empresas, e tem entre as suas prioridades a pauta econômica.

Batam na madeira

Os sucessivos choques de pássaros com aviões se devem em parte que eles são cada vez maiores, assim como as turbinas. No 757 cabe a fuselagem inteira de um Boeing 737, facilitando a ingestão dos pássaros. Faz lembrar o filme de 1963, "Os Pássaros" de Alfred Hitchcock, em que todas as aves, sem mais nem menos, atacam e matam ou ferem seres humanos e suas máquinas.

Reforma na casa

A Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul aprovou, por unanimidade, projeto do Executivo que prevê a reforma administrativa do município. De autoria do prefeito Benito Paschoal, as mudanças objetivam desburocratizar processos. Seria desejável que outros municípios façam o mesmo.

Castigado pelo céu

Ah, São Pedro, tenha dó. Além de estar assoreado, o Lago Guaíba está com apenas 1m27cm (medição de ontem de tarde). Então, é azar em dobro para a navegação. É incrível como o Rio Grande está machucado. E com essa sequência pode - pode - até vir água demais logo adiante.

Uma normalidade anormal

As sucessivas ondas de calor prolongado não estão só causando desconforto físico. O comportamento das pessoas vem sendo alterado porque o cérebro não consegue processar o que está acontecendo, porque não há registros de temperaturas tão altas na sua - nossa - existência. Os sintomas podem ser letargia, irritação e mudança de paradigmas para os quais não há ar condicionado que resolva. É uma tese, sim, mas que algo não vai vem com a cabeça da população isso é certo.

Mudança de comportamento

Aos poucos vai se firmando uma notável mudança de comportamento nos consumidores devido às plataformas de compras. Atraídos pelo preço mais baixo, vão adquirindo, massivamente até, todo tipo de calçados, do tênis ao sapato social. O queridão do momento é um sapato muito confortável bem ventilado e leve com preço pouco acima dos R$ 100. Não faz muito que ninguém admitia comprar sapatos sem experimentá-lo antes.

A casa que mudou de nome