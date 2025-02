Banco 24Horas e Banrisul fecham parceria

A TecBan, companhia gestora do Banco24Horas, e o Banrisul firmaram uma parceria inovadora para a gestão de caixas eletrônicos nas agências e pontos externos do banco. O acordo contempla a implantação de aproximadamente mil equipamentos recicladores de alta tecnologia que permitirão saques sem cartão e depósitos em tempo real para os clientes do Banrisul e de demais instituições que disponibilizam essa transação aos seus clientes. Olhem o tamanho dos novos "quiosques".



Faça mal, faça errado

Na Assembleia de Verão da Famurs em Xangri-Lá, os novos prefeitos receberam uma enxurrada de informações. Uma delas chamou atenção pelo título da palestra "Exemplos do que não fazer na administração pública", proferida por técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). Boa. Em vez de cases de sucesso, as entidades empresariais deveriam fazer cases de fracasso. É no erro que se aprende.

Bons ventos em alto-mar

Com o novo marco regulatório da energia eólica offshore - que é obtida através da força do vento em alto-mar -, o Rio Grande do Sul quer despontar como protagonista na transição energética. A presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, ressalta que o Rio Grande do Sul concentra cerca de 30% do potencial brasileiro. Entre os contatos promissores, está a Neoenergia.

Entender, quem há de?

Do ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues. "Incoerência: governo quer baixar os preços dos alimentos. Só tem um jeito: aumentar a oferta. Para isso é preciso maior produção. E isto acontece com mais crédito a juros compatíveis com a atividade rural. Mas o que acontece é o corte do crédito! Fica difícil entender…". O governo Lula e o Tesouro Nacional suspenderam novas contratações de financiamentos subvencionados pelo Plano Safra 2024/25, embora mantendo os do Pronaf.

O futuro de Eduardo Leite

Na entrevista especial desta edição, o ex-senador Pedro Simon (MDB) analisa o cenário político e faz projeções. Ele avalia que a grande chance de Eduardo Leite (PSDB) disputar o Planalto foi em 2022. Acha que o governador gaúcho teria boas chances de se eleger senador em 2026, mas entende que o tucano não tem perfil para o cargo, é mais Executivo.

A união do Rio Grande

Simon lembra de sua luta pela redemocratização. Mas outra batalha sempre lembrada quando se fala no ex-senador gaúcho é a conquista do terceiro Polo Petroquímico para o Estado, que acabou sendo instalado em Triunfo. Foi das poucas vezes que uma causa uniu todo o Rio Grande do Sul. E deu certo.

Feliz aniversário

Esteio está completando 70 anos de emancipação política. O começo foi em 1736, quando terras nas paragens do Cerro de Sapucaia foram entregues pelo governo ao português Antônio Fernando de Souza. Passados 140 anos, os operários que trabalhavam na construção da linha férrea entre Porto Alegre e Novo Hamburgo formaram junto aos trilhos um pequeno vilarejo.

Cortando caminhos

O BRDE inaugura amanhã o escritório de representação em Brasília (DF). Fica no Edifício Number One - SCN Quadra 1 Bloco A, S/N, 17º andar, Asa Norte. O evento deverá contar com a presença do governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza.

Que rei sou eu?

Estão chamando um figurão de Brasília de "alecrim dourado", expressão para se referir a alguém que se considera único, especial e insubstituível. É uma expressão irônica que pode ser usada para descrever pessoas que se acham exclusivas. Não é quem vocês estão pensando.

A balança como norte

Outrora permanente em carros, a empresa Vigilantes do Peso, focada em desenvolver programas de emagrecimento personalizados, encerrou suas atividades no Brasil, depois de cinco décadas operando no País. É um paradoxo. Os vigilantes sumiram, mas o peso aumentou.

Gritaria no celular