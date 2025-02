Estiagem revela novas ilhas no Guaíba

A união da enchente de maio de 2024 com a estiagem prolongada revelou novas ilhas no Guaíba na lateral da Ilha do Pavão, onde funciona uma das sedes do Grêmio Náutico União. Observa-se o surgimento e consolidação de vegetação e, visto mais de perto, alguns arbustos estão em fase de crescimento para árvore. Vamos ver quantas resistem com a água que vai rolar a partir de hoje.



Os perigos do calor extremo

Todo cuidado é pouco para pilotos aterrissarem neste período de calor extremo. Com temperaturas altas, o ar fica rarefeito e correm o risco de estol, a velocidade mínima para o avião se manter no ar, bem mais alta do que em temperatura normal ou com baixas temperaturas.

Aeroporto em NH

O senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos), cumprirá agenda no Vale do Sinos nesta sexta-feira. Conhecerá o Aeroporto Regional Pedro Adams Neto e a proposta para asfaltar e iluminar a pista de 1.200 metros hoje ocupada pelo Aeroclube de Novo Hamburgo. Empresários e lideranças políticas da região estarão presentes.

A piada do ano

Comemorou-se ontem o Dia da Internet Segura. Quem criou a data deve ser um tremendo cara de pau. Ou vive em outro planeta. Esse Brasil é um pandeiro.

O Armagedon ortográfico

O corretor de textos nunca foi lá essas coisas em matéria de confiabilidade, mas agora ele passou todos os limites. Um dia esse desgraçado ainda vai causar uma guerra. A pessoa humana que o inventou e que depois o botou na mão da IA, que o engorda com adição de vocábulos, é um grande sacana.

Não adoeça

Se o amável leitor ficar doente, não fique em janeiro e fevereiro. Certo, o pessoal da saúde também é filho de Deus, mas neste 2025 parece que todos tiraram férias ao mesmo tempo. Porto Alegre parece aquela série de televisão "o mundo sem ninguém".

Movimento na freeway...

Não é de hoje que a ida e volta ao Litoral em janeiro e fevereiro está difícil. Quem tem casa na praia e costuma viajar só no fim de semana relata que o movimento na estrada é cada vez maior.

...na ida e volta

Até quem volta no sábado à noite relata tranqueiras. Uma das hipóteses é o aumento do fluxo de gente que vai e volta no mesmo dia, aproveita a praia no calorão e volta para domir na Capital.

Fundopem

Sobre a demora na liberação dos incentivos do Fundopem, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento esclarece que em janeiro de 2025 foi publicada a alteração do decreto do Fundopem Recupera, sendo necessário nova regulamentação. Em alguns casos, a documentação exigida chega incompleta, o que pode gerar um prazo maior na análise e aprovação. A secretaria reitera que está à disposição para entender situações mais específicas.

Novidades no Pontal

Em breve, a Heineken com parceria da Sul Náutica vai instalar seu bar flutuante no Guaíba em frente ao ancoradouro do Shopping Pontal. Pelas informações, permanecerá lá por cerca de um mês, a partir desta sexta-feira. Depois que sair, haverá uma restaurante do 20/09 no píer com esperas para atracação, embarque e desembarque e serviço de entrega a bordo.

Esperem sentados

Sobre o desassoreamento dos canais do Guaíba e porto Navegantes de Porto Alegre eis uma má notícia: um dos trechos licitados foi judicializado. Talvez em mais duas ou três enchentes e estiagens os trabalhos comecem. A esperança dos armadores foi curta como coice de porco.

A espada do general

A propósito da foto do arco na entrada da estação Mercado do Trensurb, na Júlio de Castilhos, cabe lembrar que o projeto homenageia a Revolução Farroupilha. O arco seria o punho da espada do general Bento Gonçalves. Um alerta: aquela estrutura não foi feita para suportar peso, então, não se deve subir nela. Falta um alerta aos "escaladores".

Torresmo humano