A falta que faz mais prédios verdes na arquitetura de Porto Alegre

Prédios verdes como este deveriam fazer parte do panorama de Porto Alegre, mas infelizmente são poucos. Na rua Florêncio Ygartua, no Moinhos de Vento, o restaurante Delícia Natural faz a diferença. A página já sugeriu que a prefeitura dê algum incentivo ou faça concurso do prédio vestido de verde mais bonito. Nunca deram resposta.

Pecuaristas na Lua

O ano era 1969, dias depois que os americanos pisaram pela primeira vez na Lua, façanha transmitida para o Brasil por satélite. Houve quem achasse que era mera montagem, as teorias de conspiração de sempre. Dias depois, em um bolicho lá pelas bandas de Quaraí, a peonada comentava o feito entre um gole e outro da marvada. Alguns disseram que aconteceu no bolicho do Adão Camiseta, no Alegrete, mas mantenho a tese que foi em Quaraí mesmo, porque um dos citados era da poderosa Cabanha Azul, dos Vieira de Macedo.

O fato é que lá pelas tantas dos ós! de admiração um alambrador, homem que faz e conserta cercas de arame nas estâncias, entrou devagarito no tecido, se encostou no balcão escurecido com vários demãos de cachaça derramada, pediu um martelinho de cachaça, aquela que matou o guarda. Ficou ouvindo a conversa com as pernas cruzadas sem dar um pio. Quando o leão deu uma folga, o alambrador engoliu o martelinho de canha de uma só vez e se virou para o grupo.

- Isso é conversa fiada! Se com todo o dinheiro que tem os Macedinho da Azul não botaram um homem não mandaram um homem pra lá não ia ser os gringo que iam bancar essa!

De outra feita um grupo de caçadores da região de Montenegro resolveu caçar no Uruguai passando por Quaraí. Todo cuidado era pouco, porque o exército uruguaio patrulhava os campos e caso pegassem um a cana era direta e dura. Furtivamente o grupo adentrava os campos quando um deles gritou.

- Ai! Estou tendo um derrame!

Se viraram para ele e viram que ele estava branco, suava a mais não poder. Pôxa, lá isso é hora de ter um derrame? E ficaram dando tratos à bola para decidir se pediriam ajuda aos militares ou se faziam uma retirada honrosa para Quaraí. Nisso, começaram a sentir um cheiro característico no ar, e se viraram zangados para o infeliz, que fez um gesto de "eu avisei".

- Estou dizendo, estou tendo um derrame intestinal!

Também tem a história do seu Pacheco, capataz de estância no distrito Guassu-Boi, no interior dos interiores do Alegrete. À noitinha, numa roda de mate no galpão com os patrões que vieram da cidade, seu Pacheco desandou a contar coisas que viu nesse mundo de Deus, coisas que as gentes da cidade nem imaginavam.

- Pôs estava eu tentando pegar uma traíra na sanga do fundo e dei sorte! Pesquei uma das graúda. Nisso, vi na boca do peixe que ela tinha... um dente de ouro!. Juro pela cruz do Cerro da Sepultura. E pediu pelo amor de Deus que não a matasse.

Seu Pacheco tinha picado fumo e estava enrolando um palheiro. Os patrões se entreolharam e resolveram deixar por isso mesmo. Vai que seu Pacheco seguisse a conversa e dissesse quem foi o exímio dentista que fez o serviço. O capataz não moveu um músculo da cara. Deu uma tragada e fez um anel de fumaça que subiu reto para o teto como se fosse uma assombração.

Também tem a história do fazendeiro das Cachoeira que se deparou com um lobisomem, com a lobismulher e sete lobizominhos, mas esta já é outra história.