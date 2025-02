A expectativa de chuva após dias de calor extremo em Porto Alegre

O forte calor que atinge o Rio Grande do Sul exige cuidados especiais com o corpo, como hidratação, mas também é importante ter atenção à mente. Nesse aspecto, a expectativa de chuva e de dias menos quentes em breve dá esperança. Às vezes, a previsão erra. Mas, ainda assim, contribui com o ânimo de todos, que imaginam que terão refresco. Já pensou se soubéssemos que seriam semanas seguidas de calor?



Historinha da canícula

No pico do horário do alto forno, um sem-teto se aproxima da parada de ônibus na avenida Júlio de Castilhos, defronte ao Mercado Público de Porto Alegre. Carregava as tralhas em um balde e outras em um saco. Tira uma havaiana do pé e pisa cautelosamente no asfalto. Ri. - Se largar um ovo ele frita... Entra no ônibus, cortesia do motorista, e senta atrás do meu banco. Segundos depois, mostra um papelucho e pergunta se é meu. Digo que não. Ele insiste que eu o leia. Não é não. Desapontado, fica com ele na mão. Deu para perceber que é algum tipo de pedido. Ô miséria!

Porto pelado

É uma antiga convicção minha. Porto Alegre se acha o umbigo do Rio Grande do Sul, mas quem toca o barco é o Interior. É no Interior que mora o dinheiro.

Tá tudo dominado

Juliano Tatsch/Especial/JC

Quer dizer, além de furtar a mercadoria, estão levando até amostras? Não que seja novidade. Porque parte da população tira uma lasquinha se não tiver um funcionário cuidando. O mais comum é comer no caminho até o caixa. Inclui usar antitranspirantes e abrir o lacre dos pães especiais para tirar duas ou três fatias. Nós, otários, não nos damos conta.



Um bode chamado Trump

Ao criar e depois tirar taxas de fortes parceiros comerciais dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pode - eu disse pode - ter aplicado a teoria do bode na sala. Ou seja, voltar ao ponto de partida mas com alguma vantagem. Resta saber se os chineses têm consciência desse estratagema que está no Talmud, o livro dos provérbios dos judeus.

Direito de Família

Os advogados Marcelo de Borba Becker e Júlio César de Moraes são os novos integrantes da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS.

O inferno é aqui

Não me recordo ter passado por uma sequência de calores tão terríveis como este que estamos vivendo. O que lembro, mas não chega aos pés deste, é o verão de 1982, que deixava um cheiro de asfalto no ar. Um ano depois veio uma enchente.

Copo meio cheio

Pelo menos esse calor tem um benefício. As tele-entregas de pizza não precisam ser requentadas no seu destino. Vem sempre quentinhas.

Neurônios em curto