Casario antigo da avenida Independência em Porto Alegre

Este casario da avenida Independência, perto da rua Barros Cassal em Porto Alegre, ainda conserva traços da antiga imponência, quando as famílias caprichavam nos prédios que erguiam e até faziam disputa pela beleza. O tempo, este senhor implacável com seu assecla, e a poluição, as deixaram mal na parada. Mereciam uma restauração que lembre o antigo brilho.



Um passado cheio de história

A cada sábado que aparece nas rodas de cafezinho do Z Café da rua Padre Chagas, o advogado, médico e ex-deputado Rubens Ardenghi desfila suas inesgotáveis histórias da política & políticos do passado, parentescos e os coronéis que matavam e mandavam matar no interior do Estado. Alguém da roda sugeriu que ele tinha que escrever um livro - coro do qual faço parte -, mas o notável contador de história diz que não. Um gaiato o interrompeu. - Tem medo de ser morto? De uma coisa ninguém duvida. Covardia não faz parte do vocabulário de Ardenghi.

A doença...

Sondagem Industrial da Fiergs iniciou sua série em 2004 e, desde então, a questão cambial nunca havia aparecido como principal preocupação do industrial gaúcho. Mas, na pesquisa apresentada ontem, o câmbio lidera o ranking, saltando de um índice de 18,2% no 3º trimestre de 2024 para 35,3% no trimestre encerrado em dezembro.

...o remédio

"Na virada do ano, o câmbio superou questões históricas, como carga tributária e mão de obra, reforçando a necessidade de uma reforma fiscal urgente, que controle os gastos públicos", indica o presidente da Fiergs, Claudio Bier. Outras entidades empresariais comungam da mesma preocupação. Parece que estamos vivendo a calmaria que antecede a tempestade.

Quem inventa é inventor

Há uma moda de inventar palavras novas em coisas antigas. Uma consultoria inventou "sênioriação das empresas" inclusive com acento errado. Da nova presidência da Assembleia Legislativa pariram um "acompanhação". E de alhures veio "mineirizar". Tudo para ser diferente da plebe ignara. Então, entro nessa onda e vou escrevizar o que eventualmente pensamentar ao entrar numa cafeteria para cafezar.

Pelo menos isso

O abacaxi gaúcho é quase todo produzido no Litoral Norte, especialmente no município de Terra de Areia, que concentra 90% da produção estadual, um abacaxi diferenciado, um fruto menor e com mais concentração de açúcar. "A safra deste ano está em plena colheita e já é 30% maior em relação ao ano passado, com uma produção acima da média", afirma o extensionista rural da Emater/RS-Ascar Gervásio Paulus.

O que a Casa oferece

O novo presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (REP-PB), terá equipe de vídeo onde for e quer adotar linguagem jovem para explicar o que é e o que faz a Câmara. É muito provável que 80% da população não saiba definir que ela representa o povo e o Senado representa os estados.

A briga pela Câmara

A posse de Hugo Motta na presidência da Câmara dos Deputados teve a discursiva e o ritual característicos. E mais uma vez suas excelências se acotovelavam atrás dele para aparecer nas câmeras de TV. São os eternos papagaios de pirata. Ou o popular "daqui não saio, daqui ninguém me tira".

Bom de bolso