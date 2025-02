Tá demorando: sobre as obras do Quadrilátero Central

Desde que começaram as obras do Quadrilátero Central do Centro Histórico, o trecho da avenida Borges de Medeiros entre a Andradas e a José Montaury virou um "centro logístico" das empreiteiras. O tapume de metal já foi retirado, o que escondia a parafernália de equipamentos, veículos e material usado na revitalização.



Varig, Varig, Varig

Estes cardápios foram criados por Vitório Gheno em 1955, especialmente para a viagem inaugural do voo Rio - Nova York no avião Super Constellation G, aeronave que reduziu o número de horas desse voo de 72 para 20 horas. Nessa época, Gheno morava e trabalhava no Rio de Janeiro como diretor de arte da agência McCann Erickson do Brasil. As comidas de bordo eram um banquete, com talheres de prata. Se Brasília já existisse, não seria salutar fazer escala por lá.

O mistério das bolinhas verdes

Visitei o Mercado Público Modelo de Salvador, Bahia, em 1990. Depois de percorrer todo ele, com ótimos produtos, pimentas e artesanato, bateu a fome. Fui a um restaurante à la carte perto de onde eu estava. Pedi o menu e, entre os pratos recomendados, constava um "filé com bolinhas verdes". Chamei o garçom e perguntei que diabo de acompanhamento era esse. - É muito pedido por aqui. A receita é de um gaúcho, que garantiu que no Sul era muito consumido. - Certo, mas são bolinhas verdes? Nunca vi isso em Porto Alegre. Ele apontou para um mesa contígua em que um casal comia as tais bolinhas verdes. Eram ervilhas. O garçom explicou que a receita era de um político gaúcho chamado Carlos Araújo. Carlinhos Araújo foi marido de Dilma Rousseff.

Tudo de novo

Terminou a brincadeira para quem gosta de Porto Alegre vazia, com trânsito frouxo na parada e até ausência de filas, inclusive nas lotéricas. Contrastando com décadas passadas, parece que os porto-alegrenses trocaram as férias de fevereiro para janeiro. O mês também nunca viu tão pouco movimento na cidade como neste ano. O calor torturante ajudou. A sorte é que as madrugadas tinham temperaturas amenas.

Pedalar, pedalar...

Segundo a Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, seis em cada 10 aposentados trabalham mesmo após a aposentadoria para complementar a renda e manter o estilo de vida ativo. Muitos enxergam no empreendedorismo um caminho para continuar. Mas há outro lado. Com a merreca que os aposentados do setor privado ganham do INSS, a única saída é continuar pedalando para não cair da bicicleta.

As melancias de Brasília

A troca de Arthur Lira (PP-AL) por Hugo Motta (Republicanos-PB) no comando da Câmara dos Deputados deve melhorar a relação com os deputados, mas o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) tende a complicar a vida de Lula. Ao fim e ao cabo as melancias no caminhão se acomodam.

Bom de bolso

O cineasta Walter Salles não pode se queixar da profissão. O diretor do filme Ainda Estou Aqui amealhou ao longo de décadas um patrimônio de R$ 5,1 bilhões, segundo a Forbes. O homem é bom no que faz.

Perigo, perigo...

Além da crônica falta de controladores de voo nos EUA, um outro perigo ameaça os aeroportos. Em agosto de 2024 o de Seattle foi alvo de um ataque de ransomware, software utilizado para extorsão via roubo de dados. Os hackers exigiram 100 bitcoins (R$ 61,4 milhões).

