Uma pegadinha nas esquinas de Porto Alegre que leva ao YouTube

Pode ser visto em várias esquinas da Cidade Baixa. Óbvio que os passantes e motoristas ficam curiosos com a pergunta e entram no endereço do YouTube para saber o que vai acontecer, saindo frustrados. Nada. A tela apenas repete a pergunta "O que vai acontecer em 22/06/27". Espertinho, o rapaz.

Do chumbo ao GPT

Assim como existe gente que atravessou duas Guerras Mundiais, eu me considero um sobrevivente dos tempos do jornalismo heróico até as firulas e plataformas, que permitem melhorar tudo, desde que se tenha uma base cultural sólida. Caso não a tenha, é o mesmo que ser atendente de uma birosca de fim de linha que pensa que sabe, mas nada em um aquário muito pequeno e não sabe nada.

Bem, atravessei incólume as três grandes fases do jornalismo moderno. Antes que alguém faça graçola dizendo que sou do tempo do Gutenberg, respondo que sim, foi meu tio, infeliz. Em 1968, no começo de tudo, peguei as linotipos usadas para a chamada impressão a quente, gigantescas máquinas de escrever que usavam chumbo derretido para formatar as letras e frases para posterior impressão. Para os operadores destas máquinas havia o risco de contrair a doença chamada saturnismo, porque o chumbo tem ponto de fusão baixo e os vapores entram na circulação sanguínea e se alojam nas articulações e terminais do corpo. Um inferno, cuja única prevenção até por aí era beber dois litros de leite por dia. Felizmente, para nós jornalistas, esse risco era remoto, porque se trabalhava longe das linotipos. Mas que dava um medinho, lá isso dava.

A segunda fase começou aqui na virada para a década de 1970, com a chamada impressão a frio, sistema off set que dispensava essa coisarada toda de linotipos. Ela teve vários aperfeiçoamentos até meados dos anos 1980, quando aos poucos as redações informatizaram o sistema. Parecia um computador de hoje, com a diferença que ainda não existia a internet, então, era uma máquina de escrever eletrônica cujos textos iam direto para a composição. Queimava etapas uma barbaridade. A tela podia ser repartida ao meio, e na outra metade entravam as agências de notícias, facilitando a transposição de textos.

Já foi uma grande novidade. Na época não se imaginava que haveria um computador para cada pessoa e muito menos celular e smartphone. Em meados dos anos 1980, o presidente da então poderosa IBM, hoje reduzida a um trapo perto do que foi, veio a Porto Alegre. Na entrevista coletiva, perguntei a ele se o advento do computador eliminaria o consumo de papel. Ao contrário, falou ele, vai aumentar. O gringo sabia das coisas.

Assim se passaram os anos com aperfeiçoamentos até que surgiu o PC (Personal Computer). O primeiro sistema operacional foi o 262, uma lesma com reumatismo, de tão lento, no final dos anos 1990. Não levou muito e, fiat lux, veio a internet e o site de buscas, o poderoso Google, o salvador. Imaginem o que isso deu de ganho de tempo para os humanos. Quanto tempo, dias, semanas, se gastava indo para bibliotecas, universidades, professores e intelectuais. Tudo substituído por uma frase dedilhada no Google.

Por fim, mas que ainda não chegou ao fim, temos o Chat GPT e a Inteligência Artificial. O Chat é para preguiçosos, burros e analfabetos funcionais. É uma espécie de retrato de parte da sociedade de hoje. Estamos emburrecendo e deixando emburrecer.

Você pode escrever horas sobre Shakespeare sem nem saber quem ele foi. Lamento de um velho ultrapassado? Pode ser. Mas se um dia faltar luz e não tiver bateria, eu me viro, então, eu serei o meu Chat GPT caso alguém com meio cérebro me pergunte quem foi e o que escreveu William Shakespeare, O Bardo.