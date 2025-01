É na Serra Gaúcha que o Carnaval começa a esquentar

A Serra Gaúcha já respira Carnaval. O Bloco da Velha terá como tema a Batucada Brasileira. Confetes e serpentinas na rua Dom José Baréa, em Caxias do Sul. Mais de 60 mil foliões estão sendo aguardados com atrações que vão desde feijoada até a participação da "rainha" Dona Bastiana, criação do ator Davi de Souza.



Historinha de quinta

Foram atrás de um criminoso, encontraram uma avó com a tornozeleira eletrônica que era para ser usada por ele. Questionada sobre o uso, respondeu que o neto botou nela para acompanhar a pressão arterial.

O exemplo de Gramado

As Secretarias de Governança, Obras e Trânsito de Gramado, em parceria com as empresas de telecomunicações e energia, realizaram a segunda etapa da remoção de cabos e fios inutilizados dos postes da rua São Pedro. Brincando, foram "só" 800 quilos.

Hora do elogio

Sentei na cafeteria Cheirin Bão da rua Florêncio Ygartua. Pedi um café e um croissant com carne. O proprietário perguntou se o ar estava bom ou muito gelado. Música ambiental ao fundo. Ele perguntou se o volume estava ok e qual gênero musical eu gostaria de ouvir. Primeiro mundo.

Hora do malho

Infelizmente boa parte das cafeterias não é assim. Para ser atendido precisa antes caçar atendentes que não estão nem aí, com avental gritando SOS lavanderia. Não raro não vem com o que se pediu. Na hora do caixa, tem que dizer pelo menos duas vezes se o cartão é de débito ou crédito.

Churrasco gringo, uma veiz

Como atração principal, a Tramontina leva para a feira Ambiente 2025, em Frankfurt, na Alemanha, o típico churrasco brasileiro com tudo que faz parte dessa tradição. A linha de produtos Churrasco Black é um dos principais destaques do evento, que acontece de 7 a 11 de fevereiro. No estande, a chef churrasqueira Júlia Carvalho fará o serviço completo.

Deu no jornal

E deu errado: "Um jato civil conseguiu, pela primeira vez, voar tão rápido que quebrou a barreira do som. A aeronave XB1 realizou o voo na Califórnia, nos Estados Unidos". Ah é? E o Concorde voava a qual velocidade, a de uma pandorga?

Fala o DMLU

A propósito da sujeira causada pelos catadores ao revirar os contêineres, o DMLU informa que está em andamento a contratação de uma nova operação para a Coleta Automatizada. Nas próximas semanas, diz que o serviço terá um salto de qualidade. Além da substituição dos cerca de 2,5 mil contêineres atuais, a previsão é disponibilizar mais 450 equipamentos exclusivos.

Educação zero

Leitor relata os abusos que têm ocorrido na Praia Grande, em Torres, com patinetes elétricos de aluguel. Os usuários desses objetos têm largado tais equipamentos no calçadão da Praia Grande sem qualquer critério de bom senso, obstruindo parcial ou totalmente o calçadão, que é muito utilizado.

Os olhos da cara

Você tem livros, móveis e computadores sem serventia, lembranças da infância, eletroeletrônicos, carregadores que não quer jogar fora e não tem mais lugar na sua casa. Aluga um depósito, certo? Leve um susto. Até pequenos espaços pagam aluguel de um apartamento de quarto e sala, com espaço menor que ele.

Picadinho de galho