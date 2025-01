Contêineres de lixo orgânico em Porto Alegre se transformam em outra poluição

Existem centenas de contêineres de lixo espalhados nos mais diversos bairros de Porto Alegre. Em cada um deles consta a inscrição: "Somente lixo orgânico". Mas o aviso, no entanto, é solenemente ignorado. Isso, somado à ação de alguns catadores, transforma a Capital numa imensa lixeira, cheia de restos de comida, latas, plásticos, papelão e todo tipo de resíduos misturados e jogados nas vias públicas. Só a retirada do material pelos catadores espalha uma nova sujeira em todo o entorno.



Alemanha em transe I

A morte de um menino de dois anos por um afegão em Aschaffenburg, uma cidadezinha no meio da Alemanha, colocou o país de ponta cabeça, menos de um mês antes das eleições de fevereiro. De lá, o jornalista gaúcho Maurício Renner conta que o resultado é uma reviravolta política, com a possibilidade de restrições à entrada de imigrantes e mais deportações, como já acontece na Dinamarca, Suécia e agora nos Estados Unidos de Donald Trump. O tema será votado esta semana.

Alemanha em transe II

A proposta vem da CDU, partido de centro-direita, que, para ter maioria, se dispõe pela primeira vez a aceitar apoio dos populistas de direita da AfD, o que é criticado por alguns como uma quebra de tabu, e elogiado por outros como uma decisão pragmática frente a um quadro insustentável. Com a mudança de rumo da CDU, o futuro da Alemanha fica em aberto depois das eleições de fevereiro. Os jornais falam em um "Schicksalswahl", voto que define o destino.

O sol irritado

Pilotos chamam atenção para a falha dos GPS dos aviões. Nenhuma novidade. O sol entrou no ano mais crítico das tempestades solares, que emitem radiação eletromagnética, como raios-X, raios gama, microondas, partículas carregadas que podem causar interferência em sistemas de navegação e comunicações, além de danificar satélites e redes elétricas.

Atração praiana

A festa de Iemanjá na beira da praia em Tramandaí, no dia 2 de fevereiro, uma das que mais atrai público, tem mudanças neste ano. Estão montando espaços especiais para os passes, jogar os búzios, etc. Interessante é que vão fechar o velário devido ao fato de que em diversos anos houve incêndios de tanta vela acesa.

Faculdade trancada

Realizada em meio ao período de rematrícula nas universidades, pesquisa da Serasa revela que 44% dos estudantes que já tiveram dívidas precisaram trancar o curso justamente por não conseguir pagar as mensalidades em dia. E 24% dos entrevistados admitiram ter dificuldade de se concentrar durante as aulas, devido às contas atrasadas.

IPTU na praia

Todos os anos, boa parte das prefeituras do Litoral gaúcho envia guias de pagamento do IPTU com desconto, e não raro com desconto maior depois do vencimento. Mas o pior não é isso. Quem não paga o imposto espera um ano e lá vai pedrada até que a prefeitura ofereça perdão de juros e multas para quem pagar o IPTU. Enquanto isso, veranista zeloso cumpre seu dever e o relapso é que leva vantagem.

Nada disso

A Aprasoja RS emitiu nota contestando a informação de que o Rio Grande do Sul terá uma supersafra da oleaginosa. Com razão. Com a estiagem que em algumas regiões afetou 23% das lavouras, seria um milagre extraterreno falar em supersafra.

Solução de afogadilho

Tido como uma espécie de primeiro-ministro do governo Lula (PT), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, determinou que as informações de todos os ministérios passem primeiro por ele. Jornalistas veteranos sabem que centralizar a informação nunca dá bom resultado.

Premiação internacional

O Gruppo Nostrali, referência em serviços de assessoria para o reconhecimento de cidadania italiana, é um dos vencedores do Top of Business 2025 - Business Leaders Awards, uma das maiores premiações de negócios do mundo.

O país das taxas