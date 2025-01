A promessa da ponte sobre a ERS-130

Reina grande expectativa, como diriam os radialistas de antigamente, sobre o clima dominante nos 36 municípios do Vale do Taquari. A ponte sobre a ERS-130, prometida para o Natal, ficou para 29 de março. A partir daí, o governo do Estado pagará multa diária por atraso. Desde a enchente de maio de 2024, a região conta com três pontes provisórias com o sistema pare-e-siga, que contempla apenas uma mão de trânsito por vez.



A ver navios

Sabe os mais de R$ 700 milhões anunciados para dragagem do Guaíba e principais canais? Estão enredados na burocracia das licitações. Enquanto isto, os navios que levam e trazem produtos do Polo Petroquímico navegam com risco. Os barcos maiores nem arriscam. Os práticos (que manobram os navios até Rio Grande) temem movimentar a embarcação pelo mesmo motivo. É muita responsa.

Entrou areia

O Cais Navegantes está fechado e vai ficar assim por pelo menos mais cinco meses, segundo operadores, porque o assoreamento impede a movimentação de carga. Os operadores portuários e práticos estão calculando os prejuízos deles.

A pimenta do bolo

Um navio parado cobra um custo (demurrage) entre US$ 5 mil a 50 mil/dia, dependendo da tonelagem. Não interessa o motivo, frete que não chegou na data aprazada, marcha.

Sem proteção

Há alguns meses, a EPTC retirou o guard rail localizado na esquina das avenidas Bagé com Carazinho. O equipamento estava danificado por causa de uma colisão. De lá para para cá, além de não haver nenhuma solução para evitar os frequentes acidentes na área, o protetor dos transeuntes sequer foi realocado.

Elvio José Pires

Causou consternação o falecimento, aos 73 anos, do coronel aposentado da BM Elvio José Pires. Comandou vários batalhões, foi secretário-geral e diretor das categorias de base do Grêmio. Era o diretor atual de Segurança da Federação Gaúcha de Futebol.

De volta ao palanque

Para aumentar a popularidade do presidente Lula, a Secom (sob nova direção) pretende retomar suas aparições junto ao povaréu e em inaugurações. E acompanhado pelo vice Geraldo Alckmin, que está há tanto tempo sem ocupar o cargo, que muitos nem sabem qual é.

É bucha

Sobre a nota que diz que havia 34 fabricantes de refrigerantes no Rio Grande do Sul, o pós- enchente encolheu sensivelmente este número. Atualmente, no máximo 14 indústrias continuam ativas, e na lista considerada "de refri", tem até a citação de empresas que fabricam kombucha...

A tragédia

O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre o acidente aéreo em Gramado, ocorrido em 22 de dezembro do ano passado, fala que após chocar-se contra a chaminé de um prédio, ocorreu a perda de controle em voo e a colisão contra mais edificações, até a parada total.

Os butiás do bolso

Tem algumas coisas na oferta de frutas e hortaliças que são de cair os butiás do bolso. Na semana passada, quem foi à Ceasa pegou quilos e mais quilos de tomate... de graça. Para o produtor, que arca com pesados custos, o valor de venda não vale a pena.

De chorar