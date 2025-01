Para os produtores rurais, bonito é chuva e sol na medida certa

O sol forte no interior de Alegrete não dá certeza de que a estiagem está acabando. O homem do campo olha para o céu diariamente, e várias vezes por dia, para observar se há sinais de chuva boa e regular por vir. Para os urbanos é bonito, para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, bonito é chuva e sol na medida certa.



Tirando lasca onde dá

Num restaurante popular localizado na Zona Leste de Porto Alegre, a agilidade dos comerciantes fica evidente. Na batalha envolvendo fake news sobre o controle/taxação do Pix, o impacto foi imediato na cotação da marmita. Ágio sobre o cartão já é cobrado há mais tempo.

A espada e o bode

No século IV antes de Cristo, um tirano de Siracusa criou a figura, a de deixar os súditos temerosos para sempre, colocando uma espada sobre sua cabeça. Ficou famosa como Espada de Dâmocles, um alerta para os que devem andar na linha. O Talmud, livro dos provérbios dos judeus, criou a figura do bode na sala. Em comum, ambos têm o temor e depois alívio quando a espada/bode é retirada.

Um aliado contra o crime

Os gráficos sobre a queda abrupta dos indicadores de violência em Porto Alegre e no Estado podem ser parte da explicação e motivos. Coincide com a entrada massiva das câmeras de vigilância nas ruas e rodovias, e consequente observação e posterior acionamento imediato das diversas polícias. Hoje, é difícil escapar delas.

Primeiro mandamento

Não é de hoje que expectativas sobre novos presidentes dos Estados Unidos partem do pânico e temor, e caem por terra depois de alguns meses. Não será diferente com Donald Trump. Suas promessas de anexar outros países e partir para o pau puro dependem de uma série de circunstâncias nem sempre amigáveis para que assim o queira. Já foi dito que Trump vai ser bom para os EUA e ruim para o resto do mundo, mas tem que combinar bem mais do que com os russos. O primeiro mandamento do mais poderoso país se resume em uma frase: business as usual.

Aflição de migrante

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sticc) promove hoje um seminário sobre as dificuldades que enfrentam os migrantes, notadamente haitianos, venezuelanos e senegaleses. Eles passam por muitos desafios para sua inserção social na Região Metropolitana de Porto Alegre. São vários os componentes do problema, incluindo o racismo estrutural. O Sticc tem cerca de 500 migrantes.

Mas o que é isso? I

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega deu entrevista que remete a um evento em que o embaixador Rubens Ricupero falou em entrevista na Globo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que "o que é bom a gente divulga e o que é ruim, se esconde". Não se deu conta que o áudio estava aberto. Pois agora foi de propósito, nada a ver com microfone aberto. Maílson caprichou.

Mas o que é isso? II