Nova posse para o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto

O presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, desembargador Alberto Delgado Neto, tomou posse, na noite de sexta-feira, em Goiás, como vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. O novo presidente do colegiado também é da Região Sul, o desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, de Santa Catarina.



Recordar é viver

A historinha de sexta desencadeou um mar de lembranças dos leitores. Ruy Walberto Simon, que nos tempos do trem morava em Santa Catarina e estudava em Marcelino Ramos (RS), conta as peripécias que passou. "Inventamos de pedir carona na locomotiva, que vinha ao RS buscar a composição do trem às 5h30min, cinco ou seis moleques mais o maquinista. Chegávamos em oito a dez minutos. Aí, era subir uma escada com mais de 100 degraus, até a Praça da Matriz e andar duas quadras até o Bar do 'Seu Grundler', que era acordado por nós. Então, íamos até uma padaria ao lado, comprar pão francês quentinho, e voltávamos ao bar, onde a garçonete já havia feito o café (preto mesmo) e 'recheava' nosso pão com generosas fatias de mortadela".

Briga entre irmãos

Cena observada na avenida Independência. Um sem-teto que arranchou de mala e cuia com direito até a um despertador embaixo de uma marquise teve seu "lar" desmanchado a pontapés por um irmão de miséria, que jogou tudo no meio da rua e até além dela. E correu atrás dele por meia quadra. Só sobrou o colchão, porque pesado era.

Como era bom...

...o tempo em que havia rodoviárias em quase todas as cidades do Interior, e ônibus direto para cidades mais afastadas. Leitora se queixa que há "megas e chiques obras em Torres, mas sem uma rodoviária minimamente razoável e sem transporte coletivo".

Não vai ser moleza

Sidônio Palmeira, novo titular da Secom da Presidência da República, vai ter um trabalho insano pela frente. Terá que reverter o clima de desconfiança da população com as frequentes verdades ou meias-verdades sobre aumento de impostos. É habilidoso, já provou isso, mas não será fácil.

Hobby de surdinhos

Um vídeo de um turista argentino "desligando" uma caixa de som com um controle remoto em uma praia viralizou nas redes sociais. Embora não se saiba em qual praia a cena ocorreu, no vídeo é possível ouvir uma música brasileira. O equipamento é ilegal no Brasil. Mas, cá entre nós e os vendedores de cerveja na praia, a praga do som a todo volume é irritante. Já é em Porto Alegre.

Faroeste urbano

O recorde de mortes no trânsito de Porto Alegre desde 2017 tem explicação fácil. Basta se postar em uma sinaleira para ver motoboys e carros atravessando com sinal fechado, a desobediência às faixas de retenção, a alta velocidade, a imprudência e a imperícia, que quase nunca se fala, não pode haver surpresa. E os fiscais da EPTC só dão as caras em casos de acidente.

Efeito colateral

A propósito do enorme número de beneficiados com o Bolsa Família, surgem relatos sobre o impacto sobre o emprego e vagas disponíveis. "Minha família possui uma pequena indústria de meias esportivas e não está conseguindo funcionários, assim como outras empresas. Os prefeitos precisam urgentemente seguir os exemplos dos prefeitos de Bento Gonçalves e Arroio do Meio."

Aviso aos navegantes

Com a reforma tributária e a possibilidade de um IVA na faixa dos 28%, custo que obviamente será repassado ao preço dos produtos, a gritaria atual vai ser fichinha pela a que está por vir. Hoje, o poder aquisitivo das camadas de menor renda já as sufoca. E com o risco da inflação mais alta, que vai elevar os juros novamente, o cenário não vai ser uma beleza.

Fala o leitor

"O governo cobra um espécie de Imposto do Pecado quando contratamos trabalhadores. Se a empresa substitui trabalhadores por máquinas, deixa de pagar esse imposto e ainda tem financiamento de longo prazo e a juros baixos. Os MEIs são um belo drible àquela imposição e isso que as grandes empresas não descobriram ainda, pelo que sei, uma forma de contratação, como uma cooperativa de MEIs".

A atual falta de educação