Clima gaúcho é 8 ou 80: seca medonha ou chuva com granizo

É sempre assim nesta província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Ou faz uma seca medonha ou vem o dilúvio como o da tarde desta quinta-feira, dessa vez acompanhado ainda de granizo, daquele de quebrar vidro blindado. Falta saber se choveu parelho nas regiões produtoras do agronegócio, que já sofrem com a estiagem, e se o granizo também ocorreu por lá, causando mais estragos que a seca. Por aqui, nascemos sob o signo do 8 ou 80.

As últimas viagens de trem

Um passo à frente e dois para trás. Em muitos aspectos este tem sido o ritmo do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Pois falemos dos trens de passageiros que perdemos, começando com uma história nada edificante sobre uma burrada tipicamente nossa. Nos anos 1920 e 1930, as ferrovias do Rio Grande do Estado foram construídas com bitola estreita, de um metro, contra os 1,2 metro das argentinas, teoricamente para impedir uma invasão do exército hermano por trem.

Por causa disso, a velocidade máxima não podia ser muito maior que 60 Km/h sob risco de descarrilar. Por esta época nós tínhamos a estatal Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS). Apesar das limitações, prestavam um bom serviço considerando a baixa população do Estado, mesmo com traçados estapafúrdios como precisar ir até Santa Maria/Cacequi para depois descer para Rio Grande, passando por Bagé. As composições eram mistas, carga e passageiros, porque só passageiros davam prejuízo pela demanda relativamente baixa.

No início dos anos 1950, a VFRGS importou o Trem Minuano, diesel elétrico com luxuosos vagões Pullman. Era possível ir de Porto Alegre a Caxias do Sul, passando por Montenegro. As demais locomotivas funcionavam a carvão, que gerava vapor, até que entram as locomotivas GE diesel elétricas.

Neste ponto, o governo federal passou o serviço para a Rede Ferroviária Federal, que foi sucateada até ser extinta. A última novidade foi a adoção dos trens húngaros, em 1974, para a linha Porto Alegre-Uruguaiana passando por várias cidades. Amplas janelas, ar-condicionado, bar a bordo, um luxo. Morreu de morte matada. Nunca foi bem divulgado.

O trem exerce um fascínio em todo mundo. Como eu gostava de viajar no Minuano e até em trens comuns envolto em um vagão ouvindo o trec-trec trec-trec-trec das rodas passando na junção dos trilhos. Não passava por solavancos, não fazia manobras como os ônibus. O ruim era a fuligem do carvão queimado na caldeira que entrava nos vagões quando o trem fazia uma curva longa. Agora vem uma de puxar um banco para não cair: o serviço era muito irregular e os horários incertos e não sabidos e com greves a todo mundo porque o Sindicato dos Ferroviários era comandado pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão. Como ela não atraía mais passageiros por causa das greves, os ferroviários perderam os empregos. Tiro no pé com chumbo.

Havia outro serviço que se limitava a Taquara, Canela e Gramado, o carro-motor. Basicamente era um ônibus com uma adaptação de um caminhão com rodas de ferro. A manutenção das linhas era feita com operários operando uma plataforma de madeira carregando ferramentas, tracionado veículo com uma alavanca tipo balanço, para cima e para baixo tracionada por ferroviários, que eram chamados de tuco. O pessoal administrativo usava o que hoje chamamos de SUVs com caminhonetes de pequeno porte.

Quando veio o trem húngaro foi uma festa. Saía às 19h da estação central, na altura da estação Farrapos da Trensurb, corria paralelo à BR-116 para depois enveredar para Santa Maria, Cacequi e então descer paralelamente à BR-290 até Alegrete e fim de linha em Uruguaiana, onde chegava às 7h30min, então estrada de chão barro - asfalto só em 1970, no tempo do ministro Mário Andreazza.

Foram tempos mágicos, de viajar com a lua cheia ou ver a chuva escorrendo pelas amplas janelas com direito a raios e trovões, mas se sentido seguros como no útero.

O final das ferrovias de passageiros foi triste. A RFF vendeu a preço de banana as laterais dos trilhos e, com isso, babaus pensar em reativar as linhas antigas. O Brasil é, com muita frequência, um país burro. E lembro de uma história que assisti quando adolescente. Um dos engenheiros que instalou o Trem Minuano era alemão, e sobrinho do meu pai. O velho Franz Joseph perguntou a ele o que achava das ferrovias gaúchas. Com a rudeza alemã, foi direto na veia.

- A Alemanha estava mais ou menos assim no final da Segunda Guerra Mundial.

Lá se foi meu orgulho de ser gaúcho.