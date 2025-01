Civil trabalha pela terceira vez como guarda-vidas em Capão Novo

Patrícia Aline é uma das inúmeras mulheres que atuam nas guaritas do Litoral Norte. Natural de Arroio do Meio, é uma civil que pela terceira vez trabalha como guarda-vidas em Capão Novo, depois de cumprir o curso de 21 dias seguidos de provas. "Este é o meu 'escritório', onde logo cedo corremos e entramos no mar para identificar os perigos e colocar a sinalização", explica, apontando para a paisagem de areia e água salgada. O marido, policial militar, trabalha numa guarita próxima.



Arroz vermelho

A Farsul e a Federarroz emitiram nota conjunta criticando os dados divulgados pela Conab em seu 4º Levantamento da Safra de Grãos 2024/2025. As entidades contrapõem as informações do relatório com os disponibilizados pelo Irga sobre arroz. Lembram que após a enchente, o governo federal já havia tentado manipular dados, o que acarretaria uma despesa de R$ 7,2 bilhões aos cofres públicos ao disseminar a falsa informação de que faltaria o produto nas prateleiras do Brasil.

A difícil unanimidade

Sergio J. Kaminski/DIVULGAÇÃO/JC

A vegetação na parte revitalizada da orla em Porto Alegre cresce sem parar, fato que é apreciado por muitos. Mas há controvérsias. Leitores dizem que, deste modo, as árvores escondem a vista do Guaíba. Difícil contentar todo mundo.



Quem te viu, quem te vê

Leitor de Porto Alegre tinha urgência em enviar a receita médica para a filha que estava em Brasília. O contribuinte lembrou do Sedex 10, cujo custo é elevadíssimo, mas que, se despachado até às 10h, chega no dia seguinte. Foi à uma agência dos Correios na avenida Protásio Alves e soube que desde a enchente este serviço não está disponível. Não é à toa que os Correios estão afundando.

Pegou geral

Pelo que se depreende da quantidade de pessoas envenenadas por um bolo com arsênio, a suposta autora deve ter envenenado metade da população gaúcha.

O risco de viver I

Portaria 1.409 do Ministério do Trabalho determina a inclusão de benefícios para empregos de "risco ocupacional", o que abre um leque imenso de atividades. Desconfio que o empregador vai levar mais essa no lombo, especialmente nas demissões que geram reclamatórias, já inchadas por direitos antes dos deveres.

O risco de viver II

Tirando os casos óbvios, maioria já enquadrada antes da portaria, tudo indica que teremos uma enxurrada de novas despesas. Viver é muito perigoso, já dizia Guimarães Rosa. Caminhar pelas calçadas da cidade também. E para quem encaminhamos o pleito, para o bispo? É risco em cima de risco.

Alegrete baita chão

O Sindicato Rural, a Associação dos Arrozeiros e o Centro Empresarial de Alegrete uniram forças e fizeram um grande esforço financeiro para garantir a permanência da Delegacia Regional da Polícia Civil na cidade. Graças a esse investimento, a Delegacia está agora com uma nova sede, bem instalada na esquina da Praça Getúlio Vargas com a rua Luiz de Freitas.

O autor, o autor