Cachorro de São Leopoldo quer carinho - e colo

A parceria de humanos e mascotes é notória. Entre os moradores de rua, é uma relação tão antiga quanto o mundo. Joelson Silva, que perambula pelo município de São Leopoldo, costuma carregar nas costas o parceiro Máilou, um "dog street", vulgo cachorro de rua. "Ele é muito sensível. Com este calorão, o asfalto queima as patinhas dele", justifica Joelson.



A "cola" permanente

A sanção da lei pelo presidente Lula que limita o uso do celular nas escolas é coisa muito bem feita. Pesquisas mostram que já há prejuízos no aprendizado devido a eles. O pior é que boa parte dos pais parece não dar a mínima, jogando filhos em um futuro incerto e não sabido. Não saberão nem somar 2 2 sem ele. Matéria nesta edição.

Síndrome de abstinência

Não precisa se fazer nenhuma pesquisa para constatar que a dependência do celular aumenta cada vez mais. Sem ele, os dependentes eletrônicos entram em surto de abstinência como ocorre com o álcool e as drogas.

Um fio de esperança

Samir Salimen/Divulgação/JC

Prossegue o moroso processo de descongestionamento de postes atrolhados com fios e cabos de toda a espécie. Este exemplar fica na avenida Independência, proximidades da Praça Júlio de Castilhos. Os passantes ficam abismados como o homem que os tira (ou coloca) consegue identificá-los. No mínimo exige pós-graduação.



Mundo maluco

Bicicletas têm autorização para tráfego nas calçadas, patinetes elétricos têm autorização para tráfego nas calçadas e chegamos ao ponto que pedestres vão ter que pedir autorização para caminhar no antigamente chamado passeio público. Tudo tão estranho...

Queixa de leitor

"As obras de alargamento da BR-116 entre o Rio Gravataí e o túnel da avenida Ceará estão paralisadas desde antes do Natal. Certamente ao iniciar o ano letivo serão retomadas, para que assim os engarrafamentos se tornem gigantescos."

Cuidado, carros elétricos

Se tiver carro elétrico e estiver envolvido em acidente com um, saia logo procurando não tocar nas partes metálicas do veículo. Se o estrago envolver as baterias, o risco de choque elétrico é grande, porque a amperagem é alta.

Sob nova direção

O presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS), Flávio Abreu, foi reeleito para o biênio 2025/26 na segunda-feira.

Uma falha genética I

Quando do anúncio do pacote fiscal - teoricamente, pois foi mutilado - e a reação negativa da sociedade, o presidente Lula (PT) se queixou que ele foi mal divulgado, desdobrando a queixa para a Secom e seu titular Paulo Pimenta (PT). Agora, integrantes do próprio PT se queixam da falta de clareza do ministro Fernando Haddad sobre as regras do Pix.

Uma falha genética II

De fato, as redes sociais estão cheias de reclamações contra a medida e não raro entendem errado as novas regras. Aí é a questão. Entenderam errado ou os responsáveis não souberam explicá-las? Podem apostar que é este o caso. Governos e seus ministros sempre comunicam mal, com raras pastas que fazem o dever de casa. É neste ponto que começa a rejeição.

A fake news é do povo