Meio de transporte é usado com sucesso desde os tempos primordias

A tecnologia da segurança vem usando cada vez mais plataformas que melhoram a eficiência das polícias e o desempenho no combate ao crime. O lado ruim é que acontece o mesmo com o Crime S.A. Mas tem um aspecto diferencial, uma "plataforma" que é usada desde os tempos primordiais com sucesso, o cavalo. No campo e na cidade, este ser inteligente é indispensável. Viva o cavalo, longa vida ao seu reinado.



Só se fala nela

A tal de Inteligência Artificial. Se por um lado é um poderoso instrumento para o desenvolvimento da economia, e ampliação do conhecimento, por outro mostra que nunca existiu almoço grátis. A IA vai podar um bocado de empregos de cima para baixo em todos os níveis. Em tese, para a educação é uma cola permanente. Um programa americano fala que a automação vai terminar com 50% dos empregos até 2030 nos Estados Unidos. Talvez os outros 50% sejam capados pela Inteligência Artificial.

A enchente na Serra

A crise climática de maio de 2024 afetou muito a economia de Gramado. Segundo o blogueiro Miron Neto, até novembro, 1.256 empregos formais foram ceifados, uma queda de 6%. Outro indicador foi a arrecadação de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), que revela o volume de transações imobiliárias. Em 2024, a arrecadação total do ITBI foi de R$ 34,6 milhões, contra

R$ 39,6 milhões de 2023, baixa de R$ 5 milhões.

O coringa do governo

Entre os nomes citados para ser peça-chave na reforma ministerial está o de Geraldo Alckmin (PSB), apontado para ocupar o Ministério da Defesa. O ex-candidato à Presidência da República ocupa a pasta da Indústria e Comércio e é vice-presidente, sem jamais ter ocupado a titularidade. Houve tempo em que a oposição sonhava em tê-lo como candidato à sucessão de Lula (PT), mas podem tirar o cavalinho da chuva. Começando pela extrema lealdade ao presidente e terminando com o fato de que Lula provavelmente disputará a reeleição em 2026.

Bolsa Família

O benefício terminou em 2024 com 20,8 milhões de famílias, 1,2% menos que no ano anterior. No final de 2018, eram 14,1 milhões. Essa conta Lula não corta, mas a promessa é de mais rigor na concessão. Um pente fino revelaria que tem muita família que viveria muito bem sem ela.

Alô, consórcio

Não à toa que aumenta, e muito, o número de celulares no Brasil. Há um crescimento na popularidade do consórcio de celulares no País. Para se ter uma ideia, na Klubi, empresa de compra planejada de eletrônicos, o número de contemplações em consórcios de eletrônicos aumentou 16,5% no comparativo com o ano passado.

Um animal muito espinhento

Na madrugada desta segunda-feira, 13 de janeiro, um porco-espinho foi avistado no calçadão de Alegrete, surpreendendo os transeuntes, informa o jornal local Em Questão. Incomum nos centros urbanos, um popular usou um balde para proteger o animal até que uma solução fosse encontrada.

Guarita desguarnecida