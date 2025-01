Motoboy de Porto Alegre que formou dois filhos na universidade

Há pessoas que são teimosas no que fazem e não baixam a guarda enquanto não atingem o objetivo colimado. Caso do motoboy Abílio Souza, que está há 27 anos nesta profissão, sempre muito elogiado pelos clientes. Criou e educou com o ofício dois filhos, que tiraram curso superior e hoje estão bem colocados no mercado de trabalho. Oxalá tivéssemos mais Abílios.



As águas vão rolar

A RAR, empresa fundada por Raul Anselmo Randon, com forte atuação na produção de queijos, derivados do leite e fruticultura, concluiu a construção de uma barragem de 3,5 hectares, ampliando sua capacidade de armazenamento de água para irrigação. A nova estrutura atenderá uma área de 240 hectares.

Carência afetiva

Para o governo Lula (PT), a premiação da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro caiu como presente de Natal atrasado. Com o aproveitamento dela e a lembrança do 8 de janeiro, esconde as mazelas da sua administração e sua popularidade em queda. Nada como um fantasma para assustar as criancinhas.

Quem manda no ar

Penas de pássaros foram encontradas em uma turbina do avião que caiu e bateu em um muro quando pousava na Coreia do Sul, causando 32 mortes. Mais um destes episódios. Seria engraçado se não fosse trágico. O homem inventou a Inteligência Artificial e as aves com cérebro básico derrubam o que a IA não consegue resolver.

Às vezes elas voltam

Thiago José Albernaz Lopes/Divulgação/JC

O mar do nosso Litoral pode não estar para peixe, mas é um paraíso para as águas vivas - até que morram na praia. Água quente acima do normal traz transparência e estes pequenos assassinos da pele. A imagem mostra um cemitério delas na praia do Cassino, em Rio Grande.



O estrago de frau Merkel

Minha amiga de juventude que mora em Munster, na Westfália, Alemanha, contou que lá se paga uma taxa mensal como o nosso INSS e basta apresentar a receita do médico que só se paga 5 euros, seja qual for o valor. Problema são os imigrantes que não pagam nada e chegam cheios de doenças, com dentes quebrados, e quem paga a conta é o contribuinte alemão.

Acredite se quiser

Porto Alegre terminou 2024 com uma inflação de 3,47%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Sim, e Elvis Presley está vivo e joga xadrez na Praça da Alfândega, nevou no Saara e os bancos estão dando dinheiro de graça.

É bom, mas...

Dito como o maior canal de negócios do mundo, com 500 milhões de acessos, o Times Brasil - licenciado exclusivo CNBC no Brasil - estreou em dezembro na TV paga (Canal 562 da Sky e NET). Começou bem, mas tirando os telejornais, os documentários pecam como os demais da grade, repetição e mais repetição.

Combustíveis em alta