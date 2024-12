João de Barro constrói casinhas que resistem a tempestades e chuvas

Uma das aves que mais admiro é o João de Barro. Suas casinhas são perfeitas, o pássaro as constrói de acordo com os ventos dominantes, resistem a tempestades e chuvas torrenciais. Como não é obra do governo, é resistente e à prova de erros. No meu humilde entendimento, uma casinha destas deveria estar em todas as salas de aula das faculdades de Engenharia.

Nos braços da Nora

Passei uma semana internado no hospital Nora Teixeira da Santa Casa de Porto Alegre fazendo uma batelada de exames. Fiquei com uma diarreia cósmica por quatro dias, então, fui falar com meu amigo, o médico Fernando Lucchese, um ás da cardiologia e caminhos laterais. O também cardiologista Deiner Resende foi o cara que comandou uma bateria de exames, tipo bateria de escola de samba, em desfile na Marquês do Sapucaí. Posso dizer que no geral fui bem, exceto aquelas coisinhas de quem têm 81 anos, mas nada catastrófico. Como no livro do delegado Lycurgo Cardoso, ninguém vive impunemente as delícias dos extremos.

Me viraram do avesso. A vantagem é que a medicina evoluiu tanto que agora o que não é imagem detalhada é o doutor computador que dá seus pitacos. Só uma coisa não muda, é o furo. Eles adoram encher a gente de furos. É um complexo de furadeira. Pior para mim, que tenho veias finas e fracas. De tanta tentativa e erro, meu braço virou cor de berinjela. Ainda bem que não precisei de colonoscopia, um dos exames mais abomináveis, aquele em que enfiam uma filmadora nova em sua retaguarda, não sem antes tirar toda a sua comida e dar laxantes que te deixam como um saco vazio. O doutor Deiner desistiu dela, e passei a comer comida de gente. Fim das canjinhas e salada de chuchu. Antigamente, essa penosa era cara, então se dizia que pobre quando comia galinha, um dos dois estava doente.

Agora eu sei como o solo se sente quando o perfuram para achar água ou petróleo. As enfermeiras custaram a encontrar veias para tirar a gasolina do homem, o sangue. São muitas tentativas e só uma dá certo. A natureza ou quem nos criou deveria ter previsto essa condição. Aliás, somos cheios de imperfeições, mais ou menos como o resultado de uma comissão de trabalho. A mesma que criou o camelo, com suas pernas longas, corcovas e sem queixo.

Um detalhe interessante é o Uber de hospital, a cadeira de rodas. Como tive que fazer exames que ficavam em outros hospitais do complexo Santa Casa, fiquei com motorista particular, que eles chamam de "transporte", pra cima e pra baixo. Mas os caras que empurram são exímios manobristas.

Fazendo um balanço, tirando o que estava errado, tudo estava certo. Tomo remédios novos além dos antigos. Agora resta rastrear o corpo. Como disse a centopeia, um passinho de cada vez.