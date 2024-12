Trensurb retorna com embarque e desembarque na Estação Mercado

Por Juliano Tatsch, interino Finalmente, mais de sete meses depois, os usuários do Trensurb poderão voltar a utilizar o transporte embarcando e desembarcando na Estação Mercado. O retorno do serviço ocorre a partir desta terça, 24 de dezembro. Assim, os trens voltarão a fazer o trecho completo entre Novo Hamburgo e o Mercado, atendendo as 22 estações. Já não era sem tempo.



O emagrecimento do Papai Noel

Coisa mais rara de se ver ultimamente é um clássico Papai Noel, rechonchudo, bonachão, com as bochechas rosadas. Pelo menos no Brasil, os Bons Velhinhos vêm passando por um notável processo de emagrecimento. Seja pelos bons hábitos alimentares, seja pela mudança nos padrões importados, Papai Noel gorducho é coisa rara de se ver hoje em dia.

Franquia não é emprego

O Supremo Tribunal Federal (STF) está fazendo a Justiça do Trabalho gaúcha ter um novo olhar sobre a relação de franquia. Até agora, a Corte já derrubou oito acórdãos do TRT-4 que haviam reconhecido vínculo de emprego entre donos de corretoras franqueadas de seguros e a franqueadora Prudential. As decisões de cinco ministros (Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques) em Reclamações Constitucionais reforçam a jurisprudência quanto à inexistência de vínculo de emprego nos contratos de franquia.

A promessa de Lula

Em 2025, o Banco Central estará sob nova direção. Gabriel Galípolo assume o comando do BC com uma missão inglória: acalmar o mercado, garantir o equilíbrio do câmbio e manter a instituição blindada diante das disputas políticas. Outro ponto importante é a manutenção a autonomia do BC. Em relação a isso, Galípolo recebeu uma garantia do presidente Lula na sexta-feira passada. Em vídeo em suas redes sociais ao lado do futuro comandante do BC, Lula garantiu que Galípolo "vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve". Resta aguardar e conferir.

Banricompras no pedágio

Toda nova alternativa de pagamento é bem-vinda. Os condutores de veículos gaúchos já podem pagar o pedágio nas rodovias administradas pela CCR ViaSul - BRs 101, 386, 448 e Freeway - com o cartão Banricompras. O pagamento passa a ser aceito nas sete praças de pedágio da concessionária, em 24 cabines exclusivas. Bola dentro.

Qualidade reconhecida

A Santa Casa de Porto Alegre obteve a revalidação do certificado concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), processo que atesta a qualidade dos processos assistenciais da instituição. Com isso, o complexo hospitalar permanece com o selo de "Acreditado com Excelência" (ONA III) pelos próximos três anos. Quem precisa do atendimento da Santa Casa, sabe que o reconhecimento não é à toa.

Ajuda francesa

Dinheiro chegando para a reconstrução de Porto Alegre. Na sexta-feira, dia 20 de dezembro, foi assinado o empréstimo no valor total de € 162 milhões entre a prefeitura de Porto Alegre o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Serão € 77,8 milhões via Banco Mundial e € 51,8 milhões pela AFD, com contrapartida local de € 32,4 milhões. O empréstimo objetiva a colaboração para revitalizar o Centro e fortalecer a resiliência climática. Vem na hora certa.

Algo estranho nos céus

Nas últimas semanas, não se fala em outra coisa nas redes sociais: o aparecimento de centenas de drones desconhecidos nos céus dos Estados Unidos. Ninguém sabe de onde vieram, nem o que estão fazendo. Há quem fale em experimento social, há em fale que estão procurando algo importante em solo. O presidente eleito Donald Trump chegou a cobrar que os militares deviam dizer ao país do que se trata a questão, e alfinetou o governo Biden, dizendo que a Casa Branca "não quer falar a verdade". Seja lá o que for, há algo de estranho nos céus dos EUA.

Dúvidas e mais dúvidas