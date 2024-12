O verdadeiro panetone perde cada vez mais espaço nas gôndolas

Por Juliano Tatsch, interino Não se sabe ao certo quem criou a receita do panetone. Uma das histórias dá conta de que um padeiro italiano de nome Toni no século XV criou a iguaria. Daí, a origem do nome: pão de Toni, ou Pane di Toni, em italiano. Independentemente de quem tenha criado, muito provavelmente estaria bem irritado se visse as prateleiras dos supermercados no Brasil. Os tradicionais pães doces com frutas cristalizadas perderam espaço nas gôndolas. Primeiro, quem ganhou terreno foram os chocotones, com gotas de chocolate. Agora, só dá panetone trufado. É recheio de chocolate, de doce de leite, de pistache, tudo que é sabor. Do tradicional Pane di Toni, pouco sobrou.



A saga do dólar I

No noticiário econômico nacional, a disparada da moeda norte-americana vem dominando as manchetes. O governo tentou atuar, mas não conseguiu derrubar o câmbio, passando a responsabilizar uma suposta especulação do mercado financeiro. Ainda que o mercado possa estar nervoso, o governo não consegue dar a resposta necessária para acalmar os ânimos e terceiriza a responsabilidade. Como já disse Jean Paul Sartre, "o inferno são os outros".

A saga do dólar II

A tese de que a alta do dólar se deu em razão de um ataque especulativo organizado, como defende parte da base do governo, incluindo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi derrubada pelo próprio indicado pelo governo para a presidência do Banco Central. Atual diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo disse nesta quinta-feira que a ideia de um ataque cordenado "não representa bem" o que está acontecendo com o câmbio. Nem eles se entendem.

Homenagens para Lamachia

Diego Mendes/OAB-RS/JC

O recém reeleito presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, que rodou o Rio Grande na sua primeira gestão, vem colhendo os frutos do trabalho realizado no primeiro período de gestão. Após o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, recebido em 27 de setembro, Lamachia foi agraciado com a honraria em São Leopoldo e Dom Pedrito, além de homenagens na Câmara de Vereadores de Santa Maria e de Gravataí. Seu trabalho tem tido reconhecimento.



Confiança do transportado

Pesquisa a Confederação Nacional do Transporte (CNT) de novembro mediu o nível de confiança de transportadores em relação ao cenário econômico (ambiente de negócios) e à sua atividade empresarial. O levantamento no Rio Grande do Sul teve a supervisão da Federação das Empresas de Logística e Transporte no RS (Fetransul), e apontou um índice de 47,9%. De acordo com a metodologia, o índice aponta falta de confiança na economia por parte dos transportadores. Entre os pontos que contribuíram para o cenário estão incertezas sobre a reforma tributária e excesso de gastos públicos, conjugado com a desvalorização do real.

Agro fiscalizado

A agricultura e a pecuária são a base da economia gaúcha. E, para o agro funcionar bem e dar resultados, é fundamental o trabalho de fiscalização. Ao longo de 2024, os fiscais estaduais agropecuários realizaram mais de 29,2 mil ações e fiscalizações na área animal e vegetal em território gaúcho. O levantamento foi feito pela Associação dos Fiscais Estaduais Agropecuários do Rio Grande do Sul (Afagro).

A caixinha do Grêmio

Ao que tudo indica, o novo treinador do Grêmio deverá ser o português Pedro Caixinha, que nesta temporada treinou o Red Bull Bragantino. O gajo irá substituir o ídolo tricolor Renato Portaluppi. A curiosidade está no fato de que, toda vez que um jogador fazia uma bobagem em campo, Renato punia com uma multa e o dinheiro ia para a chamada "caixinha". Assim, sai a caixinha de Portaluppi, chega o Caixinha português.

Sucesso no plenário

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP), destaca que o ano legislativo de 2024 termina com 100% de aprovação dos projetos do Piratini. Dentre as principais pautas estão o Plano Rio Grande, o ⁠Funrigs, a ⁠reestruturação de carreiras, Agergs e o Plano Estadual de Habitação. O Executivo estadual, em 2024, aprovou 53 projetos de lei e cinco projetos de lei complementar, totalizando 58 matérias. Ressalve-se que o projeto de alta na alíquota do ICMS foi retirado antes da votação.

Boa ação

Antes de pegar a estrada ou os ares para celebrar as festas de final de ano, os porto-alegrenses bem que poderiam dar uma passada no Hospital de Pronto Socorro e fazer uma boa ação doando sangue. Os estoques do HPS estão críticos e, nessa época do ano, a demanda por sangue aumenta em razão do aumento de acidentes, principalmente nas rodovias. Para doar, as pessoas devem preferencialmente fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 3289-7658 (WhatsApp).

