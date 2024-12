A aproximação dos estudantes ao trabalho da indústria gaúcha

Por: Redação JC, interino A iniciativa surgiu para conectar as práticas pedagógicas à realidade do setor industrial. Segundo a gerente de Educação do Sesi-RS, Sônia Bier, um dos pilares do projeto educacional do Sesi é conectar o jovem ao mundo do trabalho. As duas primeiras edições do Conectando Saberes mostraram para centenas de estudantes (460) e professores (44) que há um leque de possibilidades para os jovens dentro da indústria.

Estudante e a indústria

Ampliar a visão dos estudantes sobre as oportunidades do setor industrial e promover o ambiente de trabalho no contexto de aprendizagem na formação de docentes: esse é o objetivo do Conectando Saberes, projeto desenvolvido pelo Sistema Fiergs, em parceria com sindicatos industriais e escolas públicas.

Perspectivas 2025

Circula nesta edição do Jornal do Comércio o caderno especial Perspectivas 2025, com um panorama dos diversos setores da economia e as projeções de lideranças políticas e empresariais para o próximo ano.

Entulho no asfalto

Se não bastasse a presença constante de lixo descartado por moradores e catadores, agora quem passa pela rua Cônego Vieira Soledade, no bairro Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre, precisa dividir todo espaço da calçada e até parte da pista de veículos com entulhos de obras descartados irregularmente. A prefeitura da Capital, por meio de nota, informa que uma vistoria no local seria feita e, posteriormente, ocorreria a retirada dos materiais.

Moeda estrangeira

Em tempos de valorização do dólar, o Banrisul lançou a conta digital em moeda estrangeira para pessoas físicas, a Banri Global Account. A partir de agora, está disponível a todos os clientes do banco para atender suas necessidades em viagens, compras em sites internacionais e negócios em mercados do exterior. A conta multimoedas do Banrisul será, inicialmente, gratuita, até o fim de dezembro de 2025.

Décimo prêmio

A mineradora gaúcha Somar, uma das maiores do Brasil, conquistou o "Selo Verde" por 10 anos consecutivos após passar por auditorias e análise de indicadores que avaliam critérios da governança ambiental, social e corporativa. Opera há 40 anos no Baixo Rio Jacuí.

R$ 1 bilhão em patrimônio

A cooperativa de crédito Sicredi Pioneira alcançou o patamar de R$ 1 bilhão em patrimônio líquido. Essa é a diferença entre os bens e direitos (ativos) e suas obrigações (passivos), incluindo o capital dos associados, reservas e lucros acumulados. É um indicador e tanto.

Reconstrução de ponte

A Gerdau e a prefeitura de Agudo anunciaram ontem o início das obras de construção da nova ponte sobre o Arroio Corupá, fundamental para a região. A Gerdau vai investir R$ 6,8 milhões, incluindo apoio financeiro e administrativo, doação de aço e mão de obra de execução. Em nota, a empresa diz que reafirma "o compromisso da Companhia com a reconstrução do Estado em que nasceu".

Fim do ano