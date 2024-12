A turma de Vitório Gheno reunida em Porto Alegre

Ao sair de casa para sua recente exposição em uma galeria de arte de Porto Alegre, o artista (em todos os sentidos) Vitório Gheno teve a escolta de alguns amigos fiéis. Da esquerda para a direita, Biba Alvares (jornalista e irmão do Dudu Alvares), Dudu Alvares, Nádia Raupp Meucci (curadora da exposição), e bem à direita Eduardo Alvares (filho do Dudu e empresário como o pai).



Historinha de quarta

Tempos em que o jogador Valdomiro do Inter fazia a alegria da torcida, embora não fosse lá muito de obedecer ordens do técnico. O gramado do estádio Beira-Rio tinha propaganda da Dreher nas laterais, então, o técnico Rubens Minelli o orientou em qual ponto o ponteiro colorado deveria passar a bola. - Quando chegares no Dreher... A história foi contada por Claudio Bier, presidente da Fiergs. Então, tem fé pública.

A reunião germânica

A última reunião-almoço do ano da Câmara Brasil Alemanha (AHK) teve quatro oradores de diversas áreas. Destaque para a palavra "pessoas", que no fundo é o que interessa. Entre eles, o vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB). Uma boa surpresa. Conseguiu falar das árvores sem esquecer a floresta, ao tratar da reconstrução do Rio Grande do Sul. E conseguiu sintetizar tudo em 8 minutos, o que para um político é milagre. Matéria nesta edição.

Aviso aos navegantes

Vamos ver se dá para entender. A motorista em questão colocou o adesivo de alerta para: a) alertar os que chegam perto dela; b) é uma forma de evitar que os carros que estacionam atrás dela fiquem perto; c) ela ainda não está nos trinques para dirigir pelo pouco tempo de direção.

Na torcida

De uma forma geral, o mercado financeiro reagiu bem com as notícias de que Lula não enfrenta maiores problemas, e que ele não corre risco de morte. Mas há expectativa de que, a essa altura do campeonato, o presidente não deverá concorrer à reeleição em 2026.

Amigo da Polícia

No ano em que a rede de restaurantes Di Paolo completa 30 anos de atuação, o fundador recebeu o título de "Amigo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul". Paulo Geremia foi agraciado com o Diploma de Integração Polícia Civil - Comunidade.

Não é de hoje

Até os ministros mais próximos dizem que Lula não estava bem já no final de semana. Quem esteve na cerimônia do acordo Mercosul, dia 6, em Montevidéu também diz o mesmo. E como ele não é exatamente unanimidade, para ser piedoso, as interpretações à distância da cirurgia são acompanhadas por um "aí tem..."

O pai da criança

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de liderança do Partido Republicano, concluiu que a pandemia de Covid-19 provavelmente teve origem em um vazamento de laboratório em Wuhan, China, e que a OMS acobertou o fato. Já tinha sido levantada essa hipótese, mas é a velha história do jabuti que não sobe em árvore e se ele está lá é porque alguém o botou lá.

Não é bem assim

O acordo da União Europeia com o Mercosul está sendo tratado como unanimidade pelos europeus, mas no caminho tem uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho, parafraseando Carlos Drummond de Andrade. Seis países já se manifestaram contra o acordo, e lideranças dos agricultores marcaram protestos, com os franceses liderando.

Um grande vazio

Com a enchente e antes dela a pandemia fechando escolas e deixando alunos sem aula - sem aprender, em resumo -, uma geração inteira de adolescentes jovens gaúchos enfrenta problemas de aprendizagem agora e daqui a 10, 15 anos, inclusive dificultando a entrada na universidade. Apenas como amostra: das 31 escolas do Vale do Taquari, apenas seis estão abertas.

Problema só depois do Carnaval