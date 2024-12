Do bisturi à guitarra

Amanhã, às 21h, a banda First Aid Medical Band vai subir no palco do Sixteen Station Pub, na avenida Benjamin Constant, 747, para um show especial com muito rock, blues, soul e solidariedade. A banda, formada por médicos, irá doar toda a renda do show para viabilizar o Natal das crianças da Casa Madre Ana.



Esquina mortal

A esquina das avenidas Bagé com Carazinho é o ponto mais perigoso do bairro Petrópolis. São incontáveis os acidentes na via, que tem grande movimento, inclusive sendo itinerário de duas linhas de ônibus. O guard rail diante de um bistrô salvou a vida de três idosos que estavam na calçada quando dois veículos se chocaram. Há meses o equipamento está avariado.

Natal em março

Apesar disso, a precária ponte na BR-386, entre Estrela e Lajeado, e o acesso da parte alta e baixa da região (ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio), emperram um crescimento ainda maior. Esta última, prometida para o Natal, ficou para o fim de março de 2025.

Em compensação...

Pandemia e as três enchentes em sete meses não arrefeceram o crescimento dos municípios do Vale do Taquari. Praticamente isolados por duas pontes precárias unindo as partes alta da baixa, veículos com alto-falantes percorrem as cidades com oferta de vagas de emprego, como ocorreu em Arroio do Meio, onde a Girando Sol, indústria de produtos de limpeza, busca operários onde estiverem com carro de som nas ruas.

Tudo tão estranho...

Tem alguma coisa errada nas avaliações cor-de-rosa e números do aumento de renda. Pelo menos em Porto Alegre. O dono de uma grande churrascaria se queixa da falta de movimento - e o tíquete médio não é pouca coisa -, administradores de galerias populares e de um shopping também se queixam, e assim por diante. Se alguém viu dinheiro sobrando me informe onde.

Homenagem a um invasor

No dia 16 de dezembro, o líder nacional das invasões de terras será homenageado na Assembleia Legislativa. A Medalha do Mérito Farroupilha será entregue a José Pedro Stédile, liderança eterna do MST. Os gaúchos não esquecem que em 8 de agosto de 1990 um sem-terra degolou um PM com uma foice em plena Rua da Praia e ficou impune.

Melhor que a poupança

Um pândego postou na rede que o frango é um ótimo investimento. Comprou um no mês passado por R$ 17,90, deixou congelado e, hoje, ele vale R$ 21,90, ou 22% de valorização.

A invasão

O nome Muhammad é o mais comum dado a bebês na União Europeia. Saiu no prestigioso jornal The Guardian.

Muy amigo, muy amigo...

O presidente Lula escolheu o chanceler Mauro Vieira como futuro embaixador do Brasil na França. Além de Vieira liderar o boicote ao grupo Carrefour na questão da carne brasileira, Lula foi infeliz ao dizer "a França não apita mais nada". Ao meu ver, o presidente está desaprendendo a lida diplomática com sua língua solta. Lembra outro presidente.

Estreantes no Carrinho