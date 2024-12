Árvore nativa da ilha de Madagascar alegra os olhos gaúchos na Capital

Morador do bairro Petrópolis envia imagem provando que em tudo na vida sempre há os dois lados. Frente ao prédio onde mora, um edifício de oito andares está em construção. A partir das 6h30min o barulho de caminhões e da gritaria dos operários desperta a região. O que compensa é o visual dos flamboyant, árvore originária da ilha de Madagascar. Por isso, floresce no final da primavera e início do verão.



Maldade empacotada

O presidente Lula disse na sexta-feira que o pacotinho das maldades foi feito para se obter a justiça tributária. Mas nem de longe, presidente. Se houvesse justiça tributária neste país, não deveria ser cobrada nem a metade da carga tributária atual sem os serviços correspondentes equivalentes.

Perdão pela metade

O governo brasileiro pediu perdão aos 5 mil ex-funcionários da Panair do Brasil, "quebrada" da noite para o dia pelo governo João Goulart, mas sem pagamento da pensão. Era um brinco de empresa, frota própria de aviões novos, escritórios em todo mundo. Tudo foi doado para a Varig, que por sua vez se deu mal durante o governo Lula. Compras de aviões e más gestões foram a pá de cal, mais um ajudinha de ministros.

Por sinal...

Os gaúchos idolatravam tanto a Varig que o jornalista Justino Martins, da revista Manchete, escreveu que o sonho do gaúcho era ser cavalo ou avião da Varig. Só sobrou o cavalo. Perdão sem dindin só no confessionário.

Um balanço da missão à Ásia

Governador Eduardo Leite concede entrevista na missão na China MAURÍCIO TONETTO/SECOM/JC

No último dia de atividades da missão à Ásia, concluída na semana passada, o governador Eduardo Leite concedeu uma entrevista aos jornalistas que acompanharam as atividades da comitiva gaúcha no Japão e na China. Falou das perspectivas de negócios com grandes empresas - especialmente montadoras de automóveis -, projetos para minimizar o impacto de enchentes e iniciativas focadas em desenvolver a produção de hidrogênio verde em solo gaúcho. A entrevista está nas páginas 20 e 21.



O dólar é ateu

A expectativa para esta semana é Bolsa e dólar. Ao contrário do que pensa a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a moeda americana tem vida própria. E não acredita em Deus, apesar de nas células de 20 dólares estar escrito "In God we trust". Suas oscilações sempre têm origem terrena.

Casa e comida

O aquecimento do setor imobiliário do Litoral Norte gaúcho, especialmente Capão da Canoa / Xangri-Lá, não dá sinais de arrefecimento. Na semana passada, ocorreu o lançamento de 400 lotes de novo condomínio perto do Marina Park. Uma semana antes da abertura da comercialização, mais de 20 corretores faziam plantão diante do local. A incorporadora serviu café da manhã, lanche e almoço por vários dias.

A volta dos que não foram

Contrastando com a pachorra das últimas semanas, a sexta-feira foi dia de intenso movimento de trânsito, incluindo viajantes para o Litoral devido ao calor senegalesco. Embora sem o fulgor de tempos idos, o Centro Histórico de Porto Alegre e seus restaurantes regurgitava de gente. Houve um alinhamento dos planetas, final de mês, virada do cartão de crédito e a proximidade do Natal. Quem foi esperto comprou na Black Friday, que deve fazer hora extra e se estender até hoje.

Gol do seu Clovis

A Tramontina está com um lançamento da Lixeira Portofino LYF 100% reciclável e sustentável, incluindo componentes de plástico reciclado pós-consumo (PCR). Produzidas em Aço Verde Aperam, as lixeiras Portofino aliam estética e resistência.

A generosidade no fim do ano