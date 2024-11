Conheça loja de shopping de Porto Alegre que ama ferrugem

Esta simpática loja de antiguidades no Shopping Total mostra já de cara qual é a sua filosofia. Bem bolada. Como em várias áreas culturais, temas com apelo de vintage são um sucesso. Certamente fomos perdendo qualidade com o correr dos anos. Qualidade e beleza.



Os novos excluídos...

Estudos de diversas entidades mostram que o percentual de analfabetos funcionais no Brasil atingiu 30%, (mais 5,4% de analfabetos), mas há quem diga que é muito mais. Um terço da população está fora, não tem como se inserir na sociedade. O pior é que não se vê nenhum esforço do governo federal em encarar esse desastre.

...e velhos sucessos

Há boas iniciativas no setor privado, caso do Senar RS e outros do sistema S, mas falta um esforço governamental como o antigo Mobral, dos anos 1970. Talvez porque não interesse o despertar da consciência. Ou não. Sempre é bom ter um rebanho de dóceis ovelhinhas no aprisco.

Mais leitos no Moinhos

Com investimento de R$ 28 milhões, o Hospital Moinhos de Vento ampliou a área de internação privativa em 20 novos apartamentos. A obra foi realizada em oito meses, utilizando o método construtivo com bases metálicas, com menor consumo de recursos e redução significativa na geração de resíduos. Agora, a instituição conta com 505 leitos.

A escalada

Primeiro eles escolhem quem não rima com o governo: depois miram em políticos que eles acham atrevidos; o passo seguinte é amedrontar todos acenando com processo ou indiciamento. Agora vem a regulação das redes sociais, uma Espada de Dâmocles. Tudo de acordo com os interesses do Rei e do Vice Rei.

Paradoxos brasileiros

Este é um país de paradoxos, mesmo no mercado de luxo. Os carrões importados têm dimensões cada vez maiores enquanto, nos restaurantes de ponta, as porções são cada vez menores. É a filosofia "Querida, encolhi o filé".

Progressos nos licenciamentos

Em palestra na CIC Caxias, o diretor técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam/RS), Gabriel Simioni Ritter, destacou a implementação da Licença Única, que reduziu significativamente os prazos de tramitação para apenas 21 dias, "licença completa para um empreendimento realocado de uma área de risco para uma área segura, garantindo toda a segurança ambiental necessária".

Convite ao azar

Quem pode realmente se antenar em uma pessoa com patinete elétrico fazendo zigue-zague no trânsito? Quem pensaria que um patinete foi feito para trafegar na contramão, inclusive nos corredores de ônibus? Quem iria imaginar que os condutores imprimiriam velocidade acima da prudência em calçadas com muito movimento de pedestres?

Doce homenagem

Nestor José Heineck recebeu o título de Cidadão Benemérito Lajeadense, um reconhecimento do município pelos relevantes serviços prestados à comunidade local. Hoje é membro do Conselho de Administração da Docile, uma das principais fabricantes de doces do Brasil.

Outro golpe interessante

Depois que o filão da tentativa de golpe do Exército Brancaleone se esgotar, o que deve levar mais alguns meses, quem sabe vai surgir mais uma investigação de fatos pretéritos da direita, a destruição do Parlamento de 24 de maio de 2017 por partidos de esquerda. Nenhum dos invasores, depredadores e agressores de funcionários sofreu um processo judicial.

Nutrição animal

A Mig-Plus, empresa de soluções em nutrição animal, localizada na cidade gaúcha de Casca , foi considerada a melhor empresa do setor em 2024. O reconhecimento foi concedido pela Globo Rural.

Eleições no Simers