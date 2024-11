Um edifício com fachada toda coberta por verde em Porto Alegre

Existem alguns condomínios que incentivam o avanço do verde sobre seus prédios, o que, em termos visuais e autoestima dos moradores, faz toda a diferença. Neste, na rua Santo Antônio, a decolagem começou aos poucos até chegar no topo. Agora me digam se é bonito ou não é. Oxalá mais iniciativas como esta prosperem cidade afora.



Espelho, espelho meu

Até os anos 1980, o Congresso brasileiro estava sempre de olho nas demandas da sociedade. Com as devidas exceções, um candidato se olhava no espelho e se perguntava "o que eu posso fazer pelo povo?". Hoje, ele olha para o mesmo espelho e se pergunta "o que eu posso fazer por mim?". Cada país tem os representantes que merece.

Concessão dos cemitérios

A Secretaria Municipal de Parcerias recebeu estudos técnicos para solução dos três cemitérios públicos da Capital. O escritório MF Klein Advogados desenvolveu uma proposta inicial para revitalização, modernização, ampliação, operação, manutenção e gestão das estruturas. O projeto objetiva atrair investimentos e modernizar.

Queixa de leitor

Obras ruidosas da empreiteira à serviço do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na rua Santo Antônio estão sendo feitas na madrugada, desrespeitando a lei do silêncio. Moradores querem ação da prefeitura.

A pescaria do seu Linck

Foi tocante a cerimônia de inauguração do Hub Pescar no Shopping Total, uma ideia maravilhosa do empresário Geraldo Tollens Linck, na época presidente da Linck Equipamentos Rodoviários. No pátio da empresa, no final da avenida Farrapos, ele cravou uma enorme placa com os dizeres "Não dê o peixe, ensine a pescar". Geraldo era um homem à frente do seu tempo.



Na mira do tira

Um a um os parlamentares que não dançam a melodia do governo Lula são devidamente enquadrados. O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) foi indiciado pela Polícia Federal por calúnia e injúria por criticar um delegado da corporação.

Coisas que irritam

Você entra em um estabelecimento sem outros clientes e espera o atendente. Qual o quê. Ele ou ela estão absorvidos dedilhando o celular. Por sinal, é medonha a epidemia de desatenção nos serviços em geral, mais ainda no comércio.

Melhorias no aeroporto

A partir de amanhã o check-in doméstico e o despacho de bagagens retornará ao seu local original, no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Porto Alegre. Previsto inicialmente para dezembro, o retorno deste fluxo proporcionará melhorias no atendimento dos passageiros (matéria nesta edição).

Sindicatos à revelia

O Brasil é mesmo o paraíso dos sindicatos. Entre tantos outros existe até o Sindicato dos Diplomatas. Existem alguns que o nome é tão comprido, que só ele não cabe em uma nota.

Um lago no Cristal

Está no ar a campanha de lançamento do Lake Eyre, o segundo condomínio localizado no bairro Cristal, do Golden Lake. Na real, é um bairro. A criação é da WT.AG.

