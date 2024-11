A Casa Knorr em Gramado, uma das únicas em estilo bávaro no RS

A Casa Knorr, construída em 1940 por João Oscar Knorr, é um marco da arquitetura bávara no RS e um dos símbolos de Gramado. É a única construção bávara autêntica no Estado, ao lado da Casa "Die Haberer", na Sogipa, em Porto Alegre. O fotógrafo Leonid Streliaev, hoje aquerenciado em Gramado, presidente do Conselho Patrimonial de Gramado, é autor do projeto de revitalização.



O parto da montanha

Atribui-se ao doutor Roberto Marinho, fundador da Globo, uma historieta sobre sua longevidade. Aos 90 anos, quiseram presenteá-lo com um filhote de tartaruga marinha, que vive há mais de 100 anos. - Obrigado, mas não quero. A gente se afeiçoa a esses bichinhos e quando morrem dá uma pena danada. Qualquer semelhança com a longa gestação do pacote fiscal não é mera coincidência.

É mole?

O Ministério da Saúde confirma que perdeu ao menos 58 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de imunização, em 2021. O volume de imunizantes perdidos equivale a um valor de R$ 2 bilhões. Nada como um país rico.

Praia de Belas

Está no ar a campanha de lançamento do Lake Eyre, o segundo condomínio do bairro Cristal, o Golden Lake. Na real, é um bairro. A criação é da da WT.AG.

Promessa é dívida

Gilberto Jaspee/Divulgação/JC

A rotina dos moradores de Arroio do Meio e Lajeado exige planejamento e paciência. A foto mostra a fila, no sábado à tarde, para acessar a "ponte de ferro" sobre o rio Forqueta, destruída parcialmente pela enchente de maio e reconstruída em menos de 20 dias pela iniciativa privada. A nova ponte junto à rodovia ERS-30 está prometida para o Natal, mas ninguém acredita nisso.



A fúria dos deuses

Há uma boa chance da cruzada do ministro Alexandre Moraes contra Jair Bolsonaro resultar no oposto do pretendido. O fato é que ele perdeu a eleição para Lula por uma miséria de votos. Bater nele com a fúria como batem os deuses togados do Olimpo pode reavivar antigas chamas.

Prêmio inovação

Veio para Porto Alegre o Prêmio de Inovação J.Ex., um dos mais importantes do Judiciário nacional. A procuradora do município de Porto Alegre, Cristiane Nery, venceu na categoria Liderança Exponencial com a mediação tributária, implantada de forma pioneira na Capital em 2022.

O que eles disseram

Do cientista político Percival Puggina: "O Congresso, feitas as devidas, honradas, ameaçadas e perseguidas exceções, mantém-se em completa alienação quanto aos anseios da sociedade por segurança jurídica e institucional, pessoal e social (...) a ampla maioria dos congressistas trocou a representação dos eleitores pela representação de si mesmos".

Feliz aniversário

Será realizado amanhã o Jantar de Aniversário para a comemoração dos 98 anos do Iargs. E a Cooperativa Vinícola Nova Aliança da Serra Gaúcha, a mais antiga do Brasil, está soprando 95 velinhas.

Fim do Films & Arts