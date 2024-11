O início da migração ao Litoral

À medida que os dias frios vão dando lugar aos mais ou menos quentes, os veranistas da Capital e do Interior vão migrando para o Litoral como gnus à procura de melhores pastagens. Por enquanto, ainda é rarefeita a presença de banhistas em praias do Rio Grande do Sul, mas deve melhorar (ou piorar, dependendo do observador...) em seguida. E isso que a imagem é de Capão da Canoa em um dia útil, antes do feriadão - em finais de semana e feriados têm muito mais movimento.



Sem novidades no front

O episódio da bomba que matou quem a montava em Brasília pode servir como uma luva para uma caça às bruxas. Tanto que depois do acontecido, o ministro do STF Alexandre Moraes veio à lume afirmando que, depois dessa, não haverá anistia para o 8 de janeiro, se é que alguma vez ele cogitou isso.

O caso Riocentro...

Uma bomba explodiu no colo do sargento do Exército Guilherme Pereira do Rosário a bordo de um Puma no caso chamado atentado ao Riocentro, onde se realizava um evento, em 30 de abril de 1981. Soube-se depois que era cobra mandada de radicais do Exército e da PM do Rio de Janeiro. O presidente era Ernesto Geisel, que mandou investigar a fundo o episódio.

...e o recado aos radicais

Anos depois, o comandante do II Exército general Sylvio Frota tentou uma quartelada por ser contra a abertura "lenta, gradual e segura" no fim da ditadura militar. O presidente Geisel o demitiu do cargo em questão de horas. O ex-ministro Golbery do Couto e Silva mandou um recado às lideranças de esquerda: "segurem os seus radicais que nós seguramos os nossos".

Na peleia

O prefeito de Encruzilhada do Sul, Benito Paschoal, está empenhado por uma solução para a rodovia RSC-471, estrada em péssimas condições de trafegabilidade. Na busca por um rápido desfecho, esteve em diversas agendas na região, além de encontro com o governo do Estado. Já seu vice, Emanuel Nobre, levou o pleito a Brasília.

Azar de leitor

"Moro no térreo e na enchente perdi quase tudo, meu passaporte foi danificado. Fui na Polícia Federal e a orientação foi fazer novo passaporte, inclusive pagando a taxa de R$ 257,25 de novo. O visto americano também tem que ser renovado, com um custo de US$ 185."

Amigo da onça

Não é legal o que o Uber está fazendo com os usuários. Alegando trânsito pesado, motoristas seguem o GPS pelo caminho mais longo possível. Certa vez, alegaram que era para remunerar melhor os parceiros, mas por que os usuários têm que pagar o pato?

Cansei

Ao que tudo indica, as promessas do governo Lula (PT) de reativação dos estaleiros ociosos com encomendas de navios e plataformas não alegram empresários do setor.

