Motos diminutas tornam mais fácil a vida dos vendedores de lanches em Porto Alegre

Perigos da vida urbana

Para da além da violência e criminalidade, há outros perigos que afligem o urbano no dia a dia. Um deles é cachorro grande conduzido sem focinheira. Quando ver um, atravesse a rua. Outra armadilha são as bicicletas em alta velocidade nas calçadas. Risco constante de acidentes graves. E agora tem ainda patinetes elétricos, que também andam rápido em meio a pedestres. É preciso estar atento.

Ajudem a Conceição

Por conta de infiltrações, o salão paroquial da igreja Nossa Senhora da Conceição precisa de reformas. O orçamento mais acessível ficou em R$ 32 mil. A paróquia está promovendo uma ação entre amigos para ajudar na arrecadação do valor: uma rifa no valor de R$ 10,00 cada número, a ser sorteada dia 24 de dezembro. Os prêmios são bem interessantes.

O verão promete

O Litoral já dá sinais evidentes de aquecimento. Grande parte dos quiosques à beira-mar funciona a semana toda com garçons portando os tradicionais cardápios plastificados. Epidemia e enchentes turbinaram a receita do IPTU. Há poucos outdoors vagos na Estrada do Mar, e as imobiliárias riem à toa.