O cachorro mascote que acompanha o presidente do Tribunal de Contas do RS

Uma das atrações da entrevista coletiva do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Marco Peixoto, foi a presença do mascote Bolinha. Há sete anos é amigo inseparável, chamado de "servidor voluntário" por Peixoto, tendo, inclusive, participado da cerimônia de posse da administração.

O filme binacional

Da Oxford Newsletter sobre as causas da derrota dos democratas na eleição: a visão dos americanos de que a inflação era maior e mais penosa do que os jornais publicavam, pois iam ao supermercado e sentiam a perda de poder aquisitivo. O temor da invasão de ilegais no país. Insegurança pela política de proteção aos delinquentes. Por que tenho a sensação que já vi esse filme no Brasil?

O que mais falta

Lá vem os gaúchos em louca disparada/ Pra quê?/ Pra nada. Os versos do poeta pernambucano Ascenso Ferreira (1895-1965) incomodam. Além dos esforços e mecanismos de recuperação, seria bom baixarmos a crista e parar com esse gauchismo exacerbado. Até porque cantamos como vitória fosse uma revolução que perdemos.

Como se voa no chão

A fraqueza dos rótulos

A pretensão da esquerda brasileira era ganhar a eleição dos Estados Unidos com Kamala Harris. E, como no Brasil, quem não é dessa tribo é fascista, mesmo que não seja. Só que essas alcunhas não ganham eleição e já cansaram, denotando falta de argumentos em favor da rotulagem fácil.

As voltas que o mundo dá

Nos anos 1960 e 1970, a esquerda mundial em geral e a brasileira em particular criticavam os Estados Unidos dizendo que ele se metia a ser polícia do mundo. Agora, ela quer exatamente o contrário, que os norte-americanos sejam essa polícia mundial.

A escalada do gato I

Na sexta-feira, a bolsa brasileira afundou com a inflação de outubro medida pelo IPCA acima do esperado, 0,55%, e com a demora no pacote de redução de gastos, que não sai do ventre do governo. A consequência é lógica. Dá para dizer que o gato subiu no telhado de Lula (PT).

A escalada do gato II

A inflação é o pior dos impostos e ela também já montou o gato. Para piorar, pelo que se diz, o pacote pode ser um pacotinho, o que não é bom para a popularidade do presidente Lula. Não precisa o IPCA me mandar recado de que está acima do teto da meta, a gôndola do supermercado já o deu há muito tempo.

Paradoxo cruel

A menina da saia plissada

Quem viveu as primeiras Feiras do Livro sabe que a comparação com a de agora é anterior ao exercício de inutilidade. Para começar, a sineta do xerife é uma gravação, o que me leva à suspeita de que não soubessem mais manejar o instrumento, que também servia para chamar o recreio ou o começo das aulas. Ou então, a sineta se misturou com os fantasmas dos escritores do passado. Mas isso é picuinha, direis amantes das letras pretas em páginas brancas. De fato, o espírito da feira se perdeu como a sineta que não é mais badalada.

Nos anos 1950, eu voava o doce pássaro da juventude e com asas saí do Interior especificamente para comprar um livro. Os livros sempre foram caros, mas na época fértil de títulos novos de ficção tinham abatimento de 50%. Os usados se comprava às dúzias, e não havia essa moda de obras de autoajuda. Como dizem os antigos, quem sabe faz e quem não sabe ensina. As barracas eram dispersas praça afora, um labirinto onde havia quase-colisões entre os ávidos leitores.

Mas eu havia colimado meu alvo, O Grande Circo, de Pierre Clostermann, um piloto francês que havia abatido 33 aviões alemães na II Guerra Mundial com seu caça Spitfire inglês. Um ás, com competência também para contar histórias de guerras, pessoas e aviões. Não titubei em gastar um dinheirinho dolorosamente poupado, e ainda deu para comprar um ou dois do Jorge Amado, o mestre baiano, e Machado de Assis, outro que merecia ser mais lido. As pessoas eram mais sensíveis para os prazeres da alma. Hoje, abunda a sensibilidade de uma retroescavadeira.

Com os volumes embaixo de cada sovaco, me permiti olhar a paisagem. Logo adiante vi uma garota usando saia plissada. Linda a mais não ver. Percebi que ela me olhava com o rabo do olho, esse periscópio lateral. Aleluia, pensei, eis uma feira de livros e meninas bonitas. Abrindo caminho me dirigi a ela, mas a perdi. Naveguei pelo mar da esperança com a bússola apontando para uma saia plissada. Essa brincadeira durou uns bons 20 minutos, até que não vi mais nem a saia, nem ela. Então cansei.

Confesso que lastimo a sorte madrasta. Em desespero visual percorri todas as bancas com olhos de farol de automóvel, mas realmente ela tomou chá de sumiço. Ou se arrependeu, sabe-se lá. Que coisa, vir de tão longe para se frustrar. Um amor possível que se transformou em impossível. Cá entre nós e Pierre Clostermann, amores eternos como Romeu e Julieta só são impossíveis quando não consumados. O amor é como a pluma, voa tão leve e tem a vida breve, precisa de vento sem parar, já cantava Vinicius Moraes.

Fui trotando até a Estação Rodoviária sobraçando minha nova biblioteca, ligeiramente temeroso que eles viessem ao chão. Eram meu consolo por ter perdido a menina que me encantou. Relembrando o episódio, lembro da música "Feitio de Oração", do formidável Noel Rosa.

Quem acha

Vive se perdendo

Adiante, a letra fala na "dor tão cruel de uma paixão". Bueno, não cheguei a tanto, pelo menos eu tinha meus livros para um mês de leitura e releitura para esquecer a menina da saia plissada.