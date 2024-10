Escoteiros do Mar tiram lixo plástico do Guaíba em Belém Novo

O escotismo é um movimento fundado pelo general inglês Baden-Powell, nada a ver com o violonista brasileiro de mesmo nome. Essa atividade privilegia atividades ao ar livre e tem como obrigação fazer uma boa ação por dia. É uma dessas instituições que permanecem mesmo nos tempos de desleixo para ajudar a fazer o bem. A foto mostra o grupo de Escoteiros do Mar, depois de ter tirado lixo do Guaíba, em Belém Novo.



Melo na COP do Azerbaijão

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), está se organizando para ir na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-29, que será realizada em Baku, capital do Azerbaijão de 11 a 22 de novembro. Considerando a catástratofe climática que atingiu a cidade em maio - evento que repercutiu mundialmente -, é razoável considerar a ida de Melo ao evento.

Feira solar

A prefeitura de Porto Alegre e a Associação do Mercadão do Produtor inauguram hoje, às 15h30min, a primeira feira de hortifrutigranjeiros do País movida a energia solar. A feira fica ao lado do Parcão, no bairro Moinhos de Vento, e funcionará sempre às quintas-feiras.

Por sinal...

Existem empreendimentos insuspeitados em locais fechados que também são movidos à energia solar, caso da Banca 43 do Mercado Público.

Triagem neonatal

O pesquisador gaúcho Roberto Giugliani foi eleito vice-presidente da Sociedade Latino Americana de Erros Inatos do Metabolismo e Triagem Neonatal durante o mais recente congresso da entidade.

Padre de patinete

Leonied Streliaev/Divulgação/JC

Todos os caminhos levam a Deus, como diz um antigo provérbio. Pois este sacerdote deu algumas voltinhas no entorno da Praça da Matriz, lindeira da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, onde certamente estará de prontidão Aquele a quem ele serve.



A noite do Sinduscon

O Sinduscon-RS, sob a liderança de Claudio Teitelbaum, realizará no dia 4 de novembro às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil a solenidade festiva em comemoração aos 75 anos da entidade. Na mesma noite ocorrerá no Teatro Unisinos a abertura do Greenbuilding Council Brasil 2024 Inovar Sinduscon/RS. Matéria na página 20.

Centro e poder

Por ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT precisará se aliar com o Centro para as eleições gerais de 2026. A esta altura do campeonato, é de perguntar se o Centro quer tê-lo como companhia. Ademais, historicamente o PT nunca foi de dividir poder.

A conta das cinzas

O Estado enfrenta um aumento significativo na poluição do ar devido às partículas de fumaça provenientes das queimadas na Amazônia. Esse cenário vem gerando grandes desafios em termos de limpeza para empresas e empreendimentos. A Copapel, da área de limpeza, registrou no último mês um aumento de cerca de 20% nas vendas em soluções de limpeza.

Quem diria

Se as queimadas cessaram ou diminuíram radicalmente na Amazônia e no Centro Oeste do País, agora quem lidera o fogo na terra é a Região Nordeste, mais precisamente na Caatinga. O líder do fogaréu é o Piauí, seguido de Ceará e Maranhão.

As vacas do Doutor Ross

Depois da possibilidade de vender energia para o Brasil, a pauta de exportações do Uruguai também contempla gado leiteiro, porque houve queda de produção aqui com consequente alta nos preços. Só no Vale do Taquari foram perdidas 3 mil vacas. O vizinho país parece o slogan das antigas Pílulas do Doutor Ross para problemas intestinais dos anos 1950, "pequenas mas resolvem".

Quem é?