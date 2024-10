A alegria de Vitório Gheno ao completar 101 anos de idade

Quem entrou todo pimpão na roda do cafezinho dos sábados no Z Café foi o bon vivant Vitório Gheno (d), mais contente que lambari em sanga e tão serelepe quanto um. Gheno completou 101 anos naquele dia, para gáudio dos demais jovens por mais tempo na turma. Quem o abraçou foi o empresário rural Eduardo Macedo Linhares, com 94 anos. Na próxima encarnação vou jogar golfe e pintar quadros para chegar aos 101.



Ri melhor quem ri por último

Quando o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab fundou o PSD, houve quem risse da sua pretensão de ser uma força política em todo o País. Foi o partido mais votado, agora, dependendo do critério. Moral da história: nunca zombe de uma cruza de macaco velho com raposa politica.

O mapa da mina

Interessante o mapa da Globo sobre a votação em São Paulo no domingo à noite. Compararam a votação do primeiro turno e do segundo por bairro, e a conclusão foi que os votos de Pablo Marçal (PRTB) foram quase todos para Ricardo Nunes (MDB). Transferir votos não é assim como as lideranças que perderam pensam. Fosse assim, segundo turno seria uma mera questão de aritmética.

O mapa do prato

Durante a visita do prefeito reeleito Sebastião Melo ao Jornal do Comércio, ontem, comentamos dos restaurantes "escondidos" do Centro Histórico, que não são poucos, especialmente no Mercado Público. Melo é bom de garfo e de comum acordo concluímos que há lugares com bons pastéis - inclusive de camarão e bem recheados - e pratos de respeito com carnes de qualidade, entre outras operações. Talvez os mercadeiros possam colaborar em uma melhor visualização.

Muito além do horizonte

Dias antes das eleições, o presidente Lula disse que o PT deveria se repensar, e a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, seguiu praticamente o mesmo raciocínio. Tipo precisar se reconectar com as bases blá, blá, blá. Depois das derrotas do PT no Brasil inteiro, com exceção de Fortaleza (CE), e ali-ali, mais que o PT ter que se reinventar tem é que se transformar em esquerda moderna. Hoje é uma esquerda ultrapassada.

Pequeno engano

A foto da página mostrando uma borboleta pousando em uma flor ouriçou a IA e seus atrabiliários sequazes. Minutos depois recebi um e-mail sobre a trajetória de um piloto italiano de corridas com sobrenome Borboletto. Como se diz na Fronteira, mas o que sei eu de capação de touro?

Pix muda

Em comum acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os limites de gastos do Pix passaram de R$ 200 máximo para R$ 1 mil por dia. Quem cai na mão de bandidos, assim como em assaltos e roubo de celulares, são dois sentimentos flutuantes por um bom tempo: a impotência e a humilhação.

O chifre do cavalo

Entre outras fantasias, petistas estão atribuindo a derrota de Maria do Rosário à ausência de Lula. Ela perdeu porque Sebastião Melo (MDB) convenceu mais de 60% dos eleitores, ela era a campeã da rejeição, ora bolas. O resto é ver chifre em cabeça de cavalo.

Terceira força

Pelo menos em Porto Alegre houve um elevado número de abstenções. As próximas eleições dirão se foi um fato pontual ou uma tendência preocupante.

Doação

A Sicredi Origens RS doou mais de 700 itens entre equipamentos, eletroeletrônicos e materiais para apoiar programas socioeducativos desenvolvidos pela Fundação Pão dos Pobres, muito atingida pelas últimas enchentes na Capital.

Os homens que sabem calcular

A Turma de Engenharia da Pucrs comemora neste ano 50 anos de sua formatura. A festa será no dia 14 de novembro. Presume-se que os custos do festerê sejam rateados entre os formandos. Afinal, engenheiro precisa ser bom em cálculos.

Lançamento do ano

A Panvel lançará nesta quinta-feira, em primeira mão, as novas linhas facial Dove Regenerative e os Séruns Corporais Dove, considerado o maior lançamento da marca no ano. O evento acontece no Espaço Panvel Dove, ao lado da Panvel do Shopping Iguatemi.

Esquerda esquecida