Flores são motivo de festa em Ivoti

A Festa Das Flores, em Ivoti, foge do lugar comum das Oktoberfests. Além da óbvia boa oferta de variedades de folhagens e flores, as barquinhas de comércio artesanal são um atrativo a parte. Queijos, salames, linguiças, etc, tudo aquilo que nunca chega até os supermercados em Porto Alegre. No plano central da foto, o Biergarten da cervejaria Adoma, uma das atrações do Núcleo de Casas Enxaimel em Ivoti.