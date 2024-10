Festa de reabertura do Salgado Filho foi acompanhada por música alemã

A reabertura do Aeroporto Salgado Filho para voos foi acompanhada por música de uma bandinha típica alemã de Nova Petrópolis. Uma comitiva do município esteve em Porto Alegre durante a manhã acompanhando a volta do tráfego aéreo. É explicável, porque o turismo em Nova Petrópolis e Região das Hortênsias depende da volta dos turistas de fora.



Mapas Econômicos e Sears

Os Mapas Econômicos publicados pelo Jornal do Comércio estão sendo elogiados por empresários que desejam conhecer novos mercados e suas particularidades. Lembra um caso acontecido nos anos 1980, quando a cadeia americana de lojas Sears Roebuck pediu a uma agência de publicidade de Porto Alegre se poderia fornecer dados socioeconômicos dos bairros da Capital, incluindo a renda média para eventual abertura de loja. Não existiam. Adeus Sears.

Esperteza condominial

O negócio é simples. Donos de residências em condomínios de luxo ou até de prédios no Litoral não pagam a taxa, embora tenham muito dinheiro. Deixam passar um bom tempo e antes de serem executados, propõem pagar metade do que devem, uma tremenda sacanagem com quem paga em dia. Qual condomínio não toparia essa proposta?

Agora vai

A Arena do Grêmio e o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informam que, após 175 dias, o estádio estará de volta à sua capacidade total e com todos os serviços normalizados. Será no próximo sábado, dia 26, no confronto entre Grêmio e Atlético-GO, às 16h30nim, pelo Brasileirão. Será o primeiro evento a contar com a retomada completa das operações.

A China vai às compras

Se existe um negócio complicado de se acompanhar é o do ouro e outras commodities metálicas, como cobre, prata, platina e até o cobalto, elemento metálico relativamente raro, que é usado na composição de ligas metálicas. Pois a China está enchendo seu carrinho de compras com eles. Lembrando que em caso de conflitos o ouro costuma ser um porto seguro.

Sem moleza

O governo Javier Milei aprovou um novo programa da ministra de Segurança, Patricia Bullrich, que obriga os presos a trabalharem na manutenção e reparo das instalações penitenciárias na Argentina, começando pelo Centro de Detenção Federal Feminino em Ezeiza, com a intenção de expandi-la para outras unidades carcerárias pelo país.

O lado escuro da força

O novo porto localizado em Arroio do Sal até poderá ficar pronto em dois anos, mas obras de infraestrutura como rodovias de acesso, desapropriações etc. podem ser um angu de caroço. O custo do porto em si é relativamente "barato", um ancoradouro em formato de T para receber, pois as esteiras modernas medem o peso dos contêineres que vão a 1,2 quilômetro mar adentro com formato em T para a ancoragem dos navios.

A janelinha do governador

Governador Eduardo Leite exibe a bandeira do RS no primeiro avião que pousou no Salgado Filho em Porto Alegre Mauricio Tonetto / Palácio Piratini/JC

A pose do governador Eduardo Leite na janela do cockpit do voo inaugural lembra uma história da Copa do Mundo de 1994. Romário queria porque queria sempre sentar ao lado da "janelinha". Tanto fez que na chegada do avião ele deslocou o comandante para figurar na sua janelinha.

