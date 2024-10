Mapa Econômico do RS reuniu lideranças em Santa Maria

Mais de uma centena de lideranças se reuniram em Santa Maria para debater o desenvolvimento da Região Central do Estado. O município é o maior em população e tem uma economia muito focada em serviços. Universidades e o Exército mantêm um grande contingente com massa salarial estável. Por outro lado, é preciso avançar em novas frentes, como turismo e inovação. O gargalo da infraestrutura foi a maior queixa, o que inclui rodovias e acesso a Santa Maria, além da demanda de um aeroporto.



Prioridades modernas

Amigo jornalista pediu à esposa para marcar exame a fim de fazer o check up anual. Passados alguns dias, ele perguntou à cara metade sobre a demanda. Ela respondeu: - Sim, amor, já marquei. Ele pergunta: - Para quando e onde? E ela: - Por que pergunta? Tu nunca levou a Lady para a pet ou veterinário! Resumo: a cadela, como o marido, tinham a mesma demanda de exames e revisão. E, é claro, nestes tempos modernos, o animal teve prioridade.

Luz para turistas

Fernando Albrecht/Especial/JC

A reabertura do Aeroporto Salgado Filho vai reativar a indústria de congressos, o que é bom para todo mundo. Por isso, Gramado e Canela estão chuleando. São dezenas ou até mais deles por ano. Descem em Porto Alegre e vão para a Serra. Entrementes, quem oferece serviços em mais de uma língua leva vantagem, caso do restaurante Luz, do Mercado Público. Se um turista visitar o Mercado vai querer quem fale sua língua, seja espanhol ou inglês.



Por falar em aeroporto...

A recuperação do Aeroporto Salgado Filho incluiu taxiways, o sistema BHS (Baggage Handling System) da área internacional, a área de restituição de bagagem doméstica, escadas rolantes, elevadores, equipamentos de raio-X e toda a área pública do piso 1. Foram refeitas a sinalização horizontal, as luzes de balizamento, entre outras. Foram 1,2 mil funcionários engajados.

Ação e reação I

O ânimo ou desânimo dos ministros do governo Lula (PT) e o próprio presidente podem ser capturados com facilidade quando emitem opiniões sobre o governo. Por exemplo, Lula disse que fica irritado com notícias que tratam as verbas federais como "gastos". Só que ele não falou que além dessa expressão está o déficit fiscal, que ele ignora com palavras e atos.

Ação e reação II

Acontece o mesmo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao dizer que "precisamos ter mais confiança no Brasil", uma clara resposta ao sentimento de que estamos patinando em matéria de crescimento do PIB. Não sem razão há essa desconfiança. Tratar o PIB até dezembro como "pibão" é um exagero. Os 2,5% estimados estão longe de serem atingidos.

Sem novidades no front

A reta final para o segundo turno das eleições de Porto Alegre é antecedida por uma grande redução na atividade dos militantes e contratados para a distribuição de panfletos e fixação de bandeiras, quase em ritmo automático. De certa forma, rima com o alto índice de abstenção no primeiro turno, nunca visto na história recente. Mesmo os debates foram mornos, e quem os viu já tinha seu voto escolhido.

Tiro no escuro

Algumas análises sobre o crescimento de Sebastião Melo (MDB) na reta final do 1º turno baseiam-se no peso da propaganda eleitoral gratuita, enquanto outras enfatizam a migração de votos de Felipe Camozatto (Novo) e até de parte dos votos de Juliana Brizola (PDT). A verdade é que nunca saberemos qual o fator determinante.

O castigo vem do céu