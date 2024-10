Como uma abóbora de Halloween pode ser falsificada em Porto Alegre

A diferença entre o Halloween brasileiro e o norte-americano é que eles recortam o vegetal de forma a parecer uma bruxa, ilusão complementada com velas no interior. Já a abóbora brasileira não é danificada, basta colocar uma máscara transparente com o desenho. Isso posto, que diabos o Halloween americano tem a ver com o Brasil?



A diferença do mercado nos EUA

O valor das empresas nos Estados Unidos é impressionante quando comparado com o mercado brasileiro. Apenas a Apple, com seu valor de mercado de US$ 3,5 trilhões, supera a soma de todas as empresas que estão na B3. Para se ter uma ideia, a Petrrobras vale US$ 90 bilhões. Essa e outras informações estiveram no Fórum Econômico, tema de caderno especial publicado hoje no JC.

Perguntinha

Por que o tempo entre o primeiro e segundo turnos nas eleições precisa ser tão longo? As ideias já estão postas no primeiro.

Nada a ver

Vá lá que as Oktoberfests tenham que atrair jovens, mas daí a centrar as atrações musicais em artistas do novo sertanejo vai uma distância enorme. É tão sertanejo quanto Lady Gaga é baiana.

Quem quer novo horário?

O Brasil está dividido até no horário de verão. Levantamento do Datafolha mostrou que 47% dos pesquisados são contrários ao adiantamento dos relógios em uma hora e outros 47% são a favor, o resto são indecisos. A rejeição vem aumentando nos últimos anos.

Fones invisíveis

Tânia Meinerz/JC

Se observarmos bem, se nota que a moça que espera o trem na Estação Aeroporto está fingindo que está com fones de ouvidos, não os tem na verdade. Se é pegadinha ou desejo de consumo jamais saberemos.



Novidade para a criançada

Em parceria com a Disney, a Panvel acaba de lançar uma linha de produtos Panvel para a criançada inspirada no universo do filme Carros. A coleção inclui quatro produtos voltados para a higiene bucal.

Para saber onde pisa

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) realizou uma reunião com os vereadores eleitos e reeleitos. O encontro contou com a participação de 20 dos 23 futuros legisladores. Ideia para ser copiada em Porto Alegre.

Nobel de Economia

Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson dividirão o prêmio, que inclui uma quantia em dinheiro de 11 milhões de coroas suecas (US$ 1 milhão). O Comitê Nobel elogiou o trio por explicar por que "sociedades com um Estado de direito precário e instituições que exploram a população não geram crescimento ou mudanças para melhor". Já ouvimos isso por aí.

A falta que eles fazem

Além da proliferação de partidos políticos acima de qualquer medida de bom senso, uma constatação que entristece os que acompanharam os embates entre deputados e senadores: não há mais tribunos, especialistas em oratória que empolgam quem ouve. Hoje são discursos enfadonhos e rasteiros. No caso da nossa Assembleia Legislativa, havia o duelo de ideias entre os deputados Lélio Souza e Hugo Mardini. No Senado, Daniel Krieger, Paulo Brossard e Jarbas Passarinho. A política fica cada vez mais pobre.

Ouro desvalorizado