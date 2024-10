Por quem o sino bate?

Atingido à meia nau pelo torpedo da enchente, o DC Navegantes ainda navega, sobretudo nas lembranças. A primeira imagem mostra o restaurante Vitrine Gaúcha com seu campanário, que abriga um sino de bom tamanho. A segunda foto (abaixo) foi a casa de A. J. Renner e seus descendentes. A proposta inicial da Vitrine Gaúcha era oferecer comida gaudéria de verdade, que incluía assado em fogo de chão. Não há mais casas assim em Porto Alegre. A última foi a Tio Flor, na Getúlio Vargas. Não se encontra mais espinhaço de ovelha, por exemplo. pg3 Lateral da Casa de A. J. Renner. dentro do DC Navegantes Tânia Meinerz/jc



Um mergulho na Lagoa dos Patos...

Transformar a Lagoa dos Patos em uma hidrovia mantida pela iniciativa privada é um dos projetos do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, ora em fase de planejamento. O empresário justificou a proposta de privatizar o serviço nessa via de transporte fluvial porque quem pegar esse pião na unha vai ter que dragar e manter o canal, melhorar a infraestrutura, sinalização, instalar iluminação noturna para que as embarcações que hoje têm que esperar o dia para ir até a Rio Grande sejam melhor atendidas. Claro que os recursos virão do pedágio dos barcos. Mas o princípio é o mesmo de uma rodovia concedida, melhor pagar pedágio e ter um bom serviço, do que não pagar e trafegar em uma estrada esburacada.

...outro na formação de talentos

Outra iniciativa que está nos planos de Bier - ele explicou a intenção durante entrevista ao JC -, na qual ele coloca todo o entusiasmo, é estimular o ensino profissionalizante, que tem o Senai como artífice. O presidente da Fiergs vai a Brasília, discutir com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) a possibilidade de, ao invés de mobilizar recursos na construção de novas escolas que levariam até três anos entre licitação e entrega, aplicar a verba no aluguel de escolas existentes desocupadas ou com poucos alunos. O dinheiro já disponível para o Senai também seria utilizado para pagar bolsas e estimular os alunos, o que incluiria custos como alimentação, tudo para garantir a formação de talentos através do ensino profissionalizante.

A falta que eles fazem

De forma geral, o sentimento preponderante do empresariado gaúcho sobre 2025 é de otimismo. Mas ainda há setores devastados que não conseguiram se recuperar. E aí vem um paradoxo: há setores que vão muito bem, como o moveleiro, que tem em torno de mil vagas abertas, mas não há gente qualificada para tal.

O ovo e a galinha

Comemorou-se na sexta-feira passada o Dia Mundial do Ovo, com bons números brasileiros. Ao longo deste ano, a cada segundo, as granjas brasileiras têm produzido em ritmo recorde, alcançando cerca de 1,8 mil unidades por segundo, ressalta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Este ano deverão ser 52,4 bilhões. A galinha, que é a mãe da criança, merecia uma estátua. Dela até as penas se aproveitam.

Café com lojistas

O Sindilojas Porto Alegre promove nesta quarta-feira, dia 16, o Café com Lojistas, evento voltado a palestras para lojistas com o objetivo de capacitar e trazer novidades de temas sensíveis ao comércio. Vendas, formas de atendimento e redes sociais são alguns dos focos deste evento. Para esta edição, "Marketing para o varejo: Onde as marcas erram?" é o tema central.

Direita volver

"A essência (de fácil identificação) é essa: o País marcha para a direita, e não é de hoje. O exercício é procurar explicações (...) É um indicador trágico, inquietante, é o fato de a capacidade de mobilização popular da direita superar a da esquerda". Quem assim o diz é Roberto Amaral, cientista político de esquerda, autor da Carta Capital do primeiro governo Lula.

